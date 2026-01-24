En el marco de la Jornada 19 de la edición 2025-26 de la Primeira Liga, Sporting Lisboa visita a Arouca en el Estádio Municipal de Arouca de la región homónima, donde buscaba ganar para no perderle pisada al líder Porto, que ganó su partido que corresponde a esta fecha.

Publicidad

Publicidad

Luego de una buena corrida del uruguayo Maximiliano Araujo por el sector izquierdo, el mismo llegó hasta el fondo y cedió un pase atrás para Luis Suárez. El colombiano recibió dentro del área grande del rival y, luego de enganchar para el otro lado, sacó un potente derechazo al primer palo del portero para anotar el 1-0 para los Leones.

Tweet placeholder

Con esta anotación a los 35 minutos de partido, el jugador de 28 años alcanzó los 15 goles en 19 jornadas, quedando a dos de Vangelis Pavlidis, futbolista del Benfica, máximo goleador de la liga. Samu Aghehowa, de los Dragones, cierra el podio con 12 dianas.

Publicidad

Publicidad

Gracias a este triunfo parcial, Sporting Lisboa es escolta de los albiazules con 48 unidades, a cuatro del líder, que ya jugaron su compromiso, venciendo 1-0 fuera de casa al Vitoria Guimarães. Más relegadas aparecen las Águilas, con 42 puntos, que vencieron 2-0 de visitante a Rio Ave.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-25 de Luis Suárez en Sporting Lisboa?

En lo que respecta al actual curso, tomando todas las competencias, el nacido en Colombia lleva disputados 27 encuentros con los de verde y blanco, siendo titular en 22 de ellos. Anotó 19 goles y realizó 3 asistencias, siendo una pieza fundamental para los de la capital portuguesa.

ver también ¡Al campeón de Europa! DOBLETE de Luis Suárez para el Sporting 2-1 PSG en Champions League

En síntesis

El colombiano Luis Suárez , de 28 años, anotó el gol del triunfo para el Sporting Lisboa .

, de 28 años, anotó el gol del triunfo para el . Suárez llegó a 15 goles en 19 jornadas, ubicándose como segundo máximo goleador de la liga.

llegó a en 19 jornadas, ubicándose como segundo máximo goleador de la liga. Con esta victoria, el Sporting Lisboa suma 48 unidades y se mantiene como escolta del Porto.

Publicidad