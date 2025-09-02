Rayados de Monterrey comenzó muy bien la temporada con respecto a lo que se vio en la anterior con Martín Demichelis. Con Domènec Torrent, los resultados han sido más que positivos hasta el momento y hay mucha ilusión con conseguir un título.

Los regios son líderes en soledad del Apertura 2025 tras conseguir seis victorias al al hilo luego de debutar con una dura derrota por 3-0 ante Pachuca. Por el momento mira a todos desde arriba y si sigue por este camino tendrá muchas oportunidades de aspirar a ser campeón.

Así y todo, el cuerpo técnico entiende que todavía falta reforzar la plantilla a pesar de que cuentan con futbolistas de renombre y es por ese motivo que desde hace semanas que están intentando cerrar a un delantero de jerarquía que les de soluciones.

El elegido había sido Borja Mayoral, español con pasado en el Real Madrid que se encuentra en el Getafe de España pero por motivos personales finalmente el futbolista tomó la decisión de no llegar a México a pesar de que había negociaciones.

En las últimas horas comenzó a surgir el rumor de que Luis Suárez estaría vinculado con el conjunto mexicano. Edu Torres, periodista de RG La Deportiva, reveló que el uruguayo podría ser ofrecido a Rayados en caso de ser suspendido de la MLS.

¿Hay posibilidades de que Suárez juegue en Rayados?

Su llegada a México es prácticamente imposible. Más allá de que el fin de semana protagonizó un escándalo en Estados Unidos durante la final de la Leagues Cup tras escupir a un auxiliar de Seattle Sounders, difícilmente la MLS o el propio club tome la decisión de dar de baja al delantero ya que eso los pondría en contra de su amigo, Lionel Messi, quién todavía no renovó su vínculo y en caso de que pase algo con Suárez podría no seguir.