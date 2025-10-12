Inter Miami ha logrado reunir a algunos de los jugadores que formaron parte de uno de los mejores Barcelona de la historia, todo gracias al fichaje de Lionel Andrés Messi, quien eligió la MLS como su nuevo destino después de años en el Viejo Continente.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras el doblete de Lionel Messi a Atlanta United, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Cristiano Ronaldo

El argentino hizo todo lo posible para que sus grandes amigos jueguen con él en Estados Unidos. Los que aceptaron esa oferta fueron Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Todos volvieron a vivir momentos únicos como aquella etapa en España y lo han disfrutado al máximo.

Sin embargo, los dos españoles tomaron una decisión respecto a su futuro y no seguirán jugando una vez que termine la temporada. El mediocampista y el defensor consideran que es hora de ponerle punto final a su carrera, lo que significará que las Garzas perderán dos piezas claves del equipo para lo que viene.

En las últimas horas comenzó a circular un fuerte rumor sobre la posibilidad de que otro ex jugador del Barcelona llegue a Inter Miami para la próxima temporada y se vuelva a encontrar con Messi y Suárez.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Gilberto Mora

De acuerdo a información de Daily Mail Sport, el equipo estadounidense está analizando la contratación de Neymar Jr., quien todavía no renovó su vínculo con Santos de Brasil y podría negociar con cualquier institución que desee.

El objetivo de Neymar: el Mundial 2026

Después de un paso frustrado por Arabia Saudita, Neymar busca volver a encontrar su mejor versión en el club que lo vio nacer y sumar ritmo de cara al Mundial 2026. Sin embargo, las lesiones no le han permitido estar al 100% y hasta ahora no pudo jugar bajo la dirección de Carlo Ancelotti con la selección de Brasil.

Publicidad

Publicidad

Ney deberá empezar a demostrar que está listo para el certamen más importante del mundo que es la última bala que tendrá en su carrera para soñar con poder ser campeón con su selección.