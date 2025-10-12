Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

¿Vuelve la MSN? La decisión de Inter Miami sobre Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr.

El Club estadounidense podría sorprender en el próximo mercado de pases con el fichaje de un nuevo refuerzo de lujo.

Por Ramiro Canessa

Inter Miami podría reunir a la MSN.
© Getty ImagesInter Miami podría reunir a la MSN.

Inter Miami ha logrado reunir a algunos de los jugadores que formaron parte de uno de los mejores Barcelona de la historia, todo gracias al fichaje de Lionel Andrés Messi, quien eligió la MLS como su nuevo destino después de años en el Viejo Continente.

Publicidad
Tras el doblete de Lionel Messi a Atlanta United, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Cristiano Ronaldo

ver también

Tras el doblete de Lionel Messi a Atlanta United, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Cristiano Ronaldo

El argentino hizo todo lo posible para que sus grandes amigos jueguen con él en Estados Unidos. Los que aceptaron esa oferta fueron Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Todos volvieron a vivir momentos únicos como aquella etapa en España y lo han disfrutado al máximo.

Sin embargo, los dos españoles tomaron una decisión respecto a su futuro y no seguirán jugando una vez que termine la temporada. El mediocampista y el defensor consideran que es hora de ponerle punto final a su carrera, lo que significará que las Garzas perderán dos piezas claves del equipo para lo que viene.

En las últimas horas comenzó a circular un fuerte rumor sobre la posibilidad de que otro ex jugador del Barcelona llegue a Inter Miami para la próxima temporada y se vuelva a encontrar con Messi y Suárez.

Publicidad
Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Gilberto Mora

ver también

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Gilberto Mora

De acuerdo a información de Daily Mail Sport, el equipo estadounidense está analizando la contratación de Neymar Jr., quien todavía no renovó su vínculo con Santos de Brasil y podría negociar con cualquier institución que desee.

El objetivo de Neymar: el Mundial 2026

Después de un paso frustrado por Arabia Saudita, Neymar busca volver a encontrar su mejor versión en el club que lo vio nacer y sumar ritmo de cara al Mundial 2026. Sin embargo, las lesiones no le han permitido estar al 100% y hasta ahora no pudo jugar bajo la dirección de Carlo Ancelotti con la selección de Brasil.

Publicidad

Ney deberá empezar a demostrar que está listo para el certamen más importante del mundo que es la última bala que tendrá en su carrera para soñar con poder ser campeón con su selección.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Tras el doblete de Lionel Messi, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Cristiano Ronaldo
Futbol Internacional

Tras el doblete de Lionel Messi, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Cristiano Ronaldo

¿Por qué juega Messi en Inter Miami vs. Atlanta si fue convocado a la Selección Argentina?
MLS

¿Por qué juega Messi en Inter Miami vs. Atlanta si fue convocado a la Selección Argentina?

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional
Futbol Internacional

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional

Los dos entrenadores que brillan en la Liga MX que proponen para reemplazar a Javier Aguirre
Selección Mexicana

Los dos entrenadores que brillan en la Liga MX que proponen para reemplazar a Javier Aguirre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo