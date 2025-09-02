No quedan dudas de que Luis Suárez fue uno de los mejores centrodelanteros del mundo del siglo. El uruguayo mostró un nivel superlativo a cada lado que fue y se sentó en la mesa de los grandes por lo que hizo en la Premier League, en Barcelona, también en Brasil y ahora lo mismo en la MLS.

ver también David Faitelson criticó a Luis Suárez por escupir a un auxiliar en la derrota de Inter Miami por Leagues Cup

Si bien ya está en la etapa final de su carrera y cada vez más cerca del retiro, sigue marcando la diferencia en Estados Unidos junto a sus amigos con los que compartió muchos años en España. Entre ellos tenemos a Lionel Andrés Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Pero más allá de eso, el futbolista tuvo algunos comportamientos en el campo de juego que dejaron mucho que desear y el pasado fin de semana volvió a estar en el centro de la polémica tras la final de la Leagues Cup que perdió con Inter Miami ante Seattle Sounders.

Publicidad

Publicidad

Suárez estaba muy enojado luego de la derrota y explotó contra uno de los auxiliares del rival al que terminó escupiendo, siendo tendencia en redes sociales por lo sucedido. Ahora, se espera que la CONCACAF o la MLS actúen de oficio y le den una sanción ejemplar por su comportamiento.

Encuesta¿Suárez debería ser vetado de la MLS? ¿Suárez debería ser vetado de la MLS? YA VOTARON 0 PERSONAS

El reglamento dice que por su accionar podría recibir seis o más fechas de suspensión, pero por el momento no hubo ningún comunicado oficial. Busquets también podría recibir una dura sanción luego de pegarle un puñetazo a Obed Vargas.

Publicidad

Publicidad

ver también La fuerte sanción a la que se enfrenta Luis Suárez tras escupir a un auxiliar de Seattle Sounders

Los escándalos de Luis Suárez en su carrera

Mordió a Otman Bakkal

Tocó la pelota con la mano frente a Ghana en el Mundial 2010

Conflictos con Patrice Evra

Publicidad

Publicidad

Hizo un gesto obsceno hacia la afición

Reconoció haber simulado una falta para conseguir un penalti

Mordió a Branislav Ivanovic

Publicidad

Publicidad

Mordió a Giorgio Chiellini

Escupió a un integrante del Seattle Sounders

Tweet placeholder

Publicidad