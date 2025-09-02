No quedan dudas de que Luis Suárez fue uno de los mejores centrodelanteros del mundo del siglo. El uruguayo mostró un nivel superlativo a cada lado que fue y se sentó en la mesa de los grandes por lo que hizo en la Premier League, en Barcelona, también en Brasil y ahora lo mismo en la MLS.
ver también
David Faitelson criticó a Luis Suárez por escupir a un auxiliar en la derrota de Inter Miami por Leagues Cup
Si bien ya está en la etapa final de su carrera y cada vez más cerca del retiro, sigue marcando la diferencia en Estados Unidos junto a sus amigos con los que compartió muchos años en España. Entre ellos tenemos a Lionel Andrés Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.
Pero más allá de eso, el futbolista tuvo algunos comportamientos en el campo de juego que dejaron mucho que desear y el pasado fin de semana volvió a estar en el centro de la polémica tras la final de la Leagues Cup que perdió con Inter Miami ante Seattle Sounders.
Suárez estaba muy enojado luego de la derrota y explotó contra uno de los auxiliares del rival al que terminó escupiendo, siendo tendencia en redes sociales por lo sucedido. Ahora, se espera que la CONCACAF o la MLS actúen de oficio y le den una sanción ejemplar por su comportamiento.
Encuesta¿Suárez debería ser vetado de la MLS?
¿Suárez debería ser vetado de la MLS?
YA VOTARON 0 PERSONAS
El reglamento dice que por su accionar podría recibir seis o más fechas de suspensión, pero por el momento no hubo ningún comunicado oficial. Busquets también podría recibir una dura sanción luego de pegarle un puñetazo a Obed Vargas.
ver también
La fuerte sanción a la que se enfrenta Luis Suárez tras escupir a un auxiliar de Seattle Sounders
Los escándalos de Luis Suárez en su carrera
- Mordió a Otman Bakkal
- Tocó la pelota con la mano frente a Ghana en el Mundial 2010
- Conflictos con Patrice Evra
- Hizo un gesto obsceno hacia la afición
- Reconoció haber simulado una falta para conseguir un penalti
- Mordió a Branislav Ivanovic
- Mordió a Giorgio Chiellini
- Escupió a un integrante del Seattle Sounders