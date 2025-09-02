Seattle Sounders se coronó campeón de la Leagues Cup 2025 el domingo pasado después de derrotar por 3-0 a Inter Miami. El partido fue parejo durante gran parte del mismo y se rompió en los minutos finales, cuando las Garzas fueron a buscar el empate y Seattle convirtió otros dos goles.

Lo que vino después del final del partido nadie lo esperaba: algunos futbolistas de ambos equipos se pelearon y discutieron. Uno de ellos fue Luis Suárez, quien se enfrentó con un asistente de Seattle Sounders y lo escupió. Esta acción del uruguayo fue repudiada por muchos, incluso por David Faitelson.

“Muy bajo lo de Luis Suárez. Escupirle a otra persona demuestra una falta de educación y de valores. El jugador uruguayo recurre a sus instintos más rudimentario. No sabe perder”, escribió el reconocido periodista en su cuenta de X (ex Twitter) en relación a lo sucedido.

“Luis Suárez ha puesto en ‘jaque’ su carrera… La MLS debe darle un castigo ejemplar y su club y su capitán y líder, Lio Messi, deben hacerle entender que esos no son los valores que inculca para la comunidad“, agregó David Faitelson en sus redes sociales.

Luis Suárez ha tenido algunas acciones polémicas a lo largo de su carrera. El caso más famoso es el mordisco a Giorgio Chiellini en un partido entre Uruguay e Italia por el Mundial 2014. Otro suceso es la pelea con Patrice Evra, quien lo acusó de insultos racistas durante un juego entre Liverpool y Manchester United.

El delantero uruguayo no fue el único jugador de Inter Miami que reaccionó mal a la derrota. Marcelo Weigandt y Tomás Avilés fueron otros que también se pelearon e incluso Sergio Busquets le propinó un golpe a Obed Vargas, el mexicano de Seattle Sounders.

La posible sanción a Luis Suárez

Aún no está confirmado que Luis Suárez sea sancionado por lo sucedido luego del partido. Sin embargo, si el futbolista de Inter Miami recibe algún tipo de pena, la misma se cumpliría solo en partidos de la Leagues Cup y la suspensión no se trasladaría a la MLS, por ejemplo. El reglamento indica que por escupir a alguien un jugador puede recibir 6 o más partidos de suspensión.