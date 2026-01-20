¡No lo olvidará jamás! En un partido histórico, el colombiano Luis Suárez marcó los dos goles del triunfo 2-1 sobre PSG en el Estadio José Alvalade. En una noche para el recuerdo, el delantero primero abrió el marcador en el segundo tiempo, y luego anotó el tanto de la victoria definitiva. Encuentro consagratorio para el jugador de la tricolor.

Como un típico partido de Champions League entre dos grandes equipos, el juego en Portugal estaba más disputado y trabado que jugado. Las dos defensas cerradas y los ataques intentando desenmarañar la marca del rival. Hasta que Luis Suárez capturó un rebote en el área y marcó un ‘gol de goleador’ para poner en ventaja a su equipo y hacer delirar a una afición que colmó el estadio.

A los 28 minutos del segundo tiempo, luego de un córner favorable al Sporting CP, Katamo remató, el balón rebotó en un compañero y quedó boyando en el área. Y cuando tu rival tiene un killer de la talla de Luis Suárez, son errores que no puedes cometer: con una gran definición venció a Chevallier y llegó el 1-0 ante el PSG.

La alegría le había durado poco al Sporting de Lisboa, ya que cinco minutos después el georgiano Kvaratskhelia había logrado igualar el compromiso. Sin embargo, las cosas no estaban terminadas y mucho menos para el colombiano. Su segundo tanto fue… ¡también por un rebote!, evidenciando la atención y el olfato goleador de Luis Suárez en el área rival.

Cuando el reloj del juego estaba por llegar al tiempo cumplido del partido, Trincao desde fuera del área le quemó las manos a Chevallier, que respondió mal. La pelota quedó en el aire y Luis Suárez cambió la dirección del balón de cabeza para descolocar al portero, tocar la red y hacer venir abajo una avalancha por el 2-1.

Con este doblete, Luis Javier Suárez llegó a 7 goles en sus últimos 5 partidos jugados con la camiseta del Sporting CP. Le anotó dos al Rio Ave, uno a Gil Vicente, uno al Vitoria y ahora… ¡dos al París Saint-Germain en UEFA Champions League! A pocos meses del mundial, la Selección Colombiana se relame con el momento del ‘9’ del cuadro portugués.