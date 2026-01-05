El comienzo de un nuevo año puede provocar cambios repentinos y esto es lo que ha pasado en la Premier League en los últimos días. Primero Enzo Maresca dejó de ser el entrenador del Chelsea y ahora este lunes Ruben Amorim fue despedido del Manchester United.

Aunque los matices son diferentes, en ambos casos la situación se tensó por una mala relación con la directiva y por los resultados que no acompañaron. El próximo entrenador que podría tener el mismo destino que Ruben Amorim y Enzo Maresca es Arne Slot, el DT del Liverpool.

¿Arne Slot, el próximo apuntado?

Arne Slot es el vigente técnico campeón de la Premier League. Pero mucho ha sucedido desde esa coronación y el Liverpool actualmente está 4° en la tabla, a 14 puntos del Arsenal, el actual líder de la clasificación. Es decir que la defensa del título ya es imposible por parte de los Reds.

El Liverpool acumula una racha de 9 partidos sin perder, pero esta situación no ha disminuido la presión que tiene actualmente Arne Slot, quien es mirado de reojo por muchos aficionados. Los Reds vienen de empatar de manera consecutiva en la Premier League con Leeds United y con Fulham.

Arne Slot está en la cuerda floja en Liverpool (Getty Images)

El Liverpool fue el club que más dinero gastó en el mercado veraniego del mundo, con una cifra cercana a los 500 millones de euros. Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké son algunos de los fichajes de renombre que hizo la institución inglesa.

No obstante, pese a la inversión hecha, Arne Slot no ha podido armar un equipo a la altura y el Liverpool corre hasta el riesgo de no clasificarse a la próxima edición de la Champions League si no mejoran los resultados. De todos modos, la situación con el DT neerlandés no parecería estar a la misma altura que la de Enzo Maresca y Ruben Amorim.

El Liverpool solo ha tenido 22 entrenadores en toda su historia y es una institución conocida por apostar a largo plazo. Está por verse si Arne Slot continúa como técnico de los Reds en caso de que los resultados y el funcionamiento no mejore.

En síntesis