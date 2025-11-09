¿Por qué no juega Alexander Isak en Manchester City vs. Liverpool por la Premier League?

Este domingo se juega un duelo clave de la Jornada 11 de la Premier League, cuando Manchester City reciba a Liverpool desde las 10:30 hs de la CDMX. El partido es determinante para seguir en la lucha por el primer lugar y acercarse al líder, Arsenal, que hoy también disputa su encuentro.

Ambos vienen de tener una buena jornada de Champions League durante la semana. Los Reds vencieron por 1-0 al Real Madrid en Anfield, mientras que los dirigidos por Pep Guardiola se quedaron con un triunfazo por 4-1 ante Borussia Dortmund.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, decidió que Alexander Isak no sea titular. A pesar de que el delantero llegó al club por 150 millones de euros, y se encuentra en buen estado físico, ocupará un lugar en el banquillo y podrá ingresar luego.

El City, por su parte, buscará aprovechar la localía y mantener la presión sobre Arsenal, mientras que Liverpool intentará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por los puestos de arriba en la tabla de posiciones.

Titulares del Liverpool

Giorgi Mamardashvili

Virgil Van Dijk

Ibrahima Konaté

Florian Wirtz

Dominik Szoboszlai

Alexis Mac Allister

Mohamed Salah

Bradley Fink

Hugo Ekitike

Andrew Robertson

Ryan Gravenberch