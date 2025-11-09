Es tendencia:
logotipo del encabezado
PREMIER LEAGUE

¿Por qué no juega Alexander Isak en Manchester City vs. Liverpool por la Premier League?

El delantero sueco no será de la partida en Liverpool en un duelo clave ante los Citizens por la liga inglesa.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Isak no será titular ante Manchester City.
© Getty ImagesIsak no será titular ante Manchester City.

Este domingo se juega un duelo clave de la Jornada 11 de la Premier League, cuando Manchester City reciba a Liverpool desde las 10:30 hs de la CDMX. El partido es determinante para seguir en la lucha por el primer lugar y acercarse al líder, Arsenal, que hoy también disputa su encuentro.

Publicidad

Ambos vienen de tener una buena jornada de Champions League durante la semana. Los Reds vencieron por 1-0 al Real Madrid en Anfield, mientras que los dirigidos por Pep Guardiola se quedaron con un triunfazo por 4-1 ante Borussia Dortmund.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, decidió que Alexander Isak no sea titular. A pesar de que el delantero llegó al club por 150 millones de euros, y se encuentra en buen estado físico, ocupará un lugar en el banquillo y podrá ingresar luego.

El City, por su parte, buscará aprovechar la localía y mantener la presión sobre Arsenal, mientras que Liverpool intentará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por los puestos de arriba en la tabla de posiciones.

Publicidad

Titulares del Liverpool

  • Giorgi Mamardashvili
  • Virgil Van Dijk
  • Ibrahima Konaté
  • Florian Wirtz
  • Dominik Szoboszlai
  • Alexis Mac Allister
  • Mohamed Salah
  • Bradley Fink
  • Hugo Ekitike
  • Andrew Robertson
  • Ryan Gravenberch
Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

ver también

Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Sigue EN VIVO Manchester City vs. Liverpool por la Premier League 2025-26
Futbol Internacional

Sigue EN VIVO Manchester City vs. Liverpool por la Premier League 2025-26

Las alineaciones de Manchester City vs. Liverpool por la Jornada 11 de la Premier
Futbol Internacional

Las alineaciones de Manchester City vs. Liverpool por la Jornada 11 de la Premier

¡Nadie lo baja! Erling Haaland, el líder de goleo de la Champions League 25-26
Champions League

¡Nadie lo baja! Erling Haaland, el líder de goleo de la Champions League 25-26

Las alineaciones de Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura
Conmebol

Las alineaciones de Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo