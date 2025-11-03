Este martes y miércoles se disputarán un total de 18 partidos por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Uno de los grandes encuentros de la semana es el que tiene como protagonistas a Liverpool y Real Madrid, equipos que se enfrentan en Anfield Road.

Real Madrid es uno de los cuatro equipos con puntaje perfecto en la Champions League, mientras que Liverpool logró dos triunfos y sufrió una derrota. En la previa al partido de este martes en Anfield Road, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos indique un pronóstico del juego.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial

“Se espera un partido abierto y de alto ritmo, especialmente en el inicio. El Liverpool, impulsado por su afición, saldrá con gran intensidad a presionar la salida del Madrid y buscar un gol rápido. El Real Madrid, por su parte, se mostrará sólido y pragmático. Los de Xabi Alonso serán letales en las transiciones rápidas y aprovecharán cualquier espacio que deje la defensa Red”, comenzó indicando la IA en su análisis previo.

De acuerdo a ‘Gemini’, el Real Madrid se llevará la victoria por 2-1 gracias a los goles de Jude Bellingham y de Vinícius Jr. Por su parte, la anotación del Liverpool la haría Mohamed Salah. “A pesar del esfuerzo inicial del Liverpool, la consistencia y el mejor momento de forma del Real Madrid terminarán por imponerse”, señaló la Inteligencia Artificial acerca del juego por la Champions League.

Liverpool le ganó a Real Madrid en el último enfrentamiento (Getty Images)

Real Madrid se encuentra en un mejor momento que el Liverpool. El equipo español acumula cinco victorias consecutivas y viene de ganar el Clásico, mientras que los Reds perdieron 6 de los últimos 8 partidos y el sábado pasado lograron cortar una racha de cuatro derrotas al hilo en la Premier League.

El historial entre sí favorece a Real Madrid con 7 victorias por sobre los 4 triunfos del Liverpool, aunque en el último enfrentamiento el conjunto inglés se llevó los 3 puntos. El mismo sucedió en la Fase de Liga de la temporada pasada, cuando los Reds ganaron por 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo.

