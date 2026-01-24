Villarreal y Real Madrid se enfrentan este sábado 24 de enero por el partido correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga. Es uno de los mejores encuentros que pueden darse en el torneo en la actualidad y, en este caso, el juego se lleva a cabo en el Estadio de la Cerámica desde las 14:00hs (CDMX).
En el caso del local, el Villarreal está 3° en la clasificación de LaLiga con 41 puntos en 19 fechas. El equipo de Marcelino García Toral lleva una racha negativa de dos derrotas consecutivas luego de perder con Betis por el torneo y con Ajax por la Champions League.
Por su parte, el Real Madrid viene de golear por 6-1 al Mónaco en lo que fue el primer tiempo de Álvaro Arbeloa en la Champions League. El club merengue se ubica 2° en LaLiga con 48 puntos y está solo a una unidad del Barcelona, el líder de la competición.
La posible alineación de Villarreal
- Luiz Júnior
- Sergi Cardoña
- Renato Veiga
- Rafa Marín
- Pau Navarro
- Alberto Moleiro
- Dani Parejo
- Santi Comesaña
- Tajón Buchanan
- Nicolas Pépé
- Ayoze Pérez
La posible alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Camavinga
- Dani Ceballos
- Arda Güler
- Jude Bellingham
- Franco Mastantuono
- Kylian Mbappé
- Vinícius Jr
