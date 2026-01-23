Mientras en Real Madrid gana 21 millones, el salario de Vinícius Jr si se marcha a Arabia Saudita

El contrato de Vinícius Jr en Real Madrid finaliza en junio de 2027, por lo que la posibilidad de que el brasileño abandone el club merengue en poco tiempo no suena descabellada. De todos modos, la intención del delantero y de la institución es la de renovar el vínculo.

Para eso ya comenzaron las negociaciones, las cuales se habían enfriado en el último tiempo debido a la mala relación de Vinícius Jr con Xabi Alonso. De acuerdo a lo revelado por el New York Times, el brasileño percibe un salario de 21 millones de dólares anuales en el Real Madrid.

Más allá de las pláticas para renovar su vínculo, ya desde hace tiempo que equipos de Arabia Saudita se han interesado en Vinícius Jr. Y en las últimas horas el periodista británico Ben Jacobs comentó que Al-Ahli le ofrecería un contrato astronómico al brasileño.

El contrato que le ofrecerían a Vinícius Jr en Arabia Saudita

Según el reportero, Al-Ahli está dispuesto a darle un contrato de 1 billón de dólares a Vinícius Jr, lógicamente correspondiente a la totalidad del vínculo y no de manera anual. Es una cifra que ningún jugador en el mundo gana esa cantidad de dinero.

Vinícius Jr y Real Madrid negocian por una extensión (Getty Images)

Asimismo, Ben Jacobs aseguró que, pese a que el brasileño manifestó públicamente sus intenciones de renovar su contrato en Real Madrid, el círculo íntimo de Vinícius Jr han estado platicando con equipos de Arabia Saudita desde hace más de un año.

De acuerdo a lo informado por The Athletic, Vinícius Jr rechazó hace un año una propuesta de Real Madrid de un contrato por 21 millones de euros, lo que equivale a 24 millones de dólares aproximadamente. La representación del brasileño tendría la intención de ganar cerca de 30 millones de euros.

Vinícius Jr no ha logrado mantener su nivel de la temporada 2023-2024, en la que estuvo cerca de ganar el Balón de Oro. El delantero lleva 7 goles y 11 asistencias en 30 partidos disputados en la campaña actual y su novela por la renovación todavía tiene varios capítulos.

