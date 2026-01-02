Es tendencia:
Primeira Liga

Luis Suárez abrió el marcador para Sporting Lisboa y quedó líder de goleo en la Primeira Liga 2025-26

El delantero colombiano marcó para los Leones y su equipo gana 1-0 por una nueva jornada de la Primera División de Portugal.

Por Agustín Zabaleta

Luis Suárez marcó para Sporting Lisboa y su equipo gana 1-0 por la Primeira Liga 2025-26
© Getty ImagesLuis Suárez marcó para Sporting Lisboa y su equipo gana 1-0 por la Primeira Liga 2025-26

En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de la Primeira Liga, Sporting Lisboa visitaba a Gil Vicente en el Estadio Ciudad de Barcelos de la región homónima, donde buscaba ganar para no perderle pisada al líder Porto, que aún no jugó su compromiso.

Cuando parecía que el partido se iba al entretiempo sin goles, un buen pase al espacio del defensa Eduardo Quaresma fue anticipado por el goleador colombiano Luis Suárez ante la pasividad de los rivales para abrir el marcador a los 44 minutos de partido.

Con esta anotación, el jugador de 28 años alcanzó las 14 anotaciones en la liga tras 17 jornadas, alcanzando la cifra de Vangelis Pavlidis, futbolista del Benfica, que aún no jugó su partido. Samu Aghehowa, de los Dragones, cierra el podio con 11 dianas.

Gracias a este triunfo parcial, Sporting Lisboa es escolta de los albiazules con 44 unidades, a dos del líder, que jugará en la jornada de domingo 4 de enero ante Santa Clara en condición de visitante. Más relegado aparecen las Águilas, con 36 puntos, que recibirán al Estoril este sábado 3 de enero.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-25 de Luis Suárez en Sporting Lisboa?

En lo que respecta al actual curso, tomando todas las competencias, el nacido en Colombia lleva disputados 26 encuentros con los de verde y blanco, siendo titular en 20 de ellos. Anotó 18 goles y realizó 5 asistencias, siendo una pieza fundamental para los de la capital portuguesa.

¿Cuándo vuelve LaLiga 2025-26 tras el parón de Navidad y Año Nuevo?

¿Cuándo vuelve LaLiga 2025-26 tras el parón de Navidad y Año Nuevo?

En síntesis

  • Luis Suárez alcanzó 14 goles en la Primeira Liga tras anotar ante Gil Vicente.
  • El delantero colombiano de 28 años igualó a Vangelis Pavlidis en el liderato de goleo.
  • Sporting Lisboa llegó a 44 puntos y se mantiene como escolta del líder Porto.
