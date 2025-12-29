¿Cuándo vuelve LaLiga 2025-26 tras el parón de Navidad y Año Nuevo?

Las principales ligas de Europa y otras partes del mundo están en pausa debido a que recién terminaron sus competencias o tienen días de vacaciones por el parón de las festividades de fin de año. Ante esto, son escasas las ofertas de partidos de futbol para seguir de cerca.

Solo encuentros de Premier League, Serie A, Copa Africana de Naciones, partidos de la Saudi Pro League mantienen el calendario con interés. Sin embargo, otras grandes ligas como LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Brasileirao, Liga Profesional o incluso la propia Liga MX tienen algunas semanas sin actividad.

Precisamente, en el caso de la Primera División de España, considerada una de las mejores ligas del mundo, tuvo un parón tras la Jornada 17 disputada el fin de semana pasado. Ahora, se conoció que la actividad volverá a partir del viernes 2 de enero con la Fecha 18.

La misma volverá con algunos partidos interesantes, como el Derby Catalán entre Espanyol y Barcelona, el duelo entre Real Madrid y Betis o el compromiso entre Real Sociedad y Atlético Madrid. Así, la vuelta promete buenas opciones para los seguidores de este torneo.

Días y horarios de la Jornada 18 de LaLiga 2025-26

*Horarios de Ciudad de México

Viernes 2 de enero

Rayo Vallecano – Getafe (14:00)

Sábado 3 de enero

Celta de Vigo – Valencia (7:00)

Osasuna – Athletic Bilbao (9:15)

Elche – Villarreal (11:30)

Espanyol – Barcelona (14:00)

Domingo 4 de enero

Sevilla – Levante (7:00)

Real Madrid – Betis (9:15)

Mallorca – Girona (11:30)

Alavés – Real Oviedo (11:30)

Real Sociedad – Atlético Madrid (14:00)