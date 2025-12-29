Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

¿Cuándo vuelve LaLiga 2025-26 tras el parón de Navidad y Año Nuevo?

La Primera División de España ya tiene fecha de regreso tras el parón de las festividades con grandes duelos de Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
LaLiga ya tiene fecha de regreso tras el parón de Navidad y Año Nuevo
© Getty ImagesLaLiga ya tiene fecha de regreso tras el parón de Navidad y Año Nuevo

Las principales ligas de Europa y otras partes del mundo están en pausa debido a que recién terminaron sus competencias o tienen días de vacaciones por el parón de las festividades de fin de año. Ante esto, son escasas las ofertas de partidos de futbol para seguir de cerca.

Publicidad

Solo encuentros de Premier League, Serie A, Copa Africana de Naciones, partidos de la Saudi Pro League mantienen el calendario con interés. Sin embargo, otras grandes ligas como LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Brasileirao, Liga Profesional o incluso la propia Liga MX tienen algunas semanas sin actividad.

Precisamente, en el caso de la Primera División de España, considerada una de las mejores ligas del mundo, tuvo un parón tras la Jornada 17 disputada el fin de semana pasado. Ahora, se conoció que la actividad volverá a partir del viernes 2 de enero con la Fecha 18.

La misma volverá con algunos partidos interesantes, como el Derby Catalán entre Espanyol y Barcelona, el duelo entre Real Madrid y Betis o el compromiso entre Real Sociedad y Atlético Madrid. Así, la vuelta promete buenas opciones para los seguidores de este torneo.

Publicidad

Días y horarios de la Jornada 18 de LaLiga 2025-26

*Horarios de Ciudad de México

  • Viernes 2 de enero

Rayo Vallecano – Getafe (14:00)

  • Sábado 3 de enero

Celta de Vigo – Valencia (7:00)
Osasuna – Athletic Bilbao (9:15)
Elche – Villarreal (11:30)
Espanyol – Barcelona (14:00)

Publicidad
  • Domingo 4 de enero

Sevilla – Levante (7:00)
Real Madrid – Betis (9:15)
Mallorca – Girona (11:30)
Alavés – Real Oviedo (11:30)
Real Sociedad – Atlético Madrid (14:00)

Mientras Kylian Mbappé cuesta 200 millones, el valor de mercado de Lionel Messi

ver también

Mientras Kylian Mbappé cuesta 200 millones, el valor de mercado de Lionel Messi

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Mientras Cristiano Ronaldo convirtió 956 goles, los que anotó Yamal en su carrera
Futbol Internacional

Mientras Cristiano Ronaldo convirtió 956 goles, los que anotó Yamal en su carrera

¿Por qué no hay partidos de la Liga Española este fin de semana?
UEFA

¿Por qué no hay partidos de la Liga Española este fin de semana?

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Kylian Mbappé
Futbol Internacional

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Kylian Mbappé

Todos los ganadores de los Globe Soccer Awards 2025
Futbol Internacional

Todos los ganadores de los Globe Soccer Awards 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo