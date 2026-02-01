Es tendencia:
¡No alcanzó! Raúl Jiménez le marcó a Manchester United en la derrota de Fulham

El delantero mexicano convirtió el 2-1 parcial desde el punto del penal, pero su equipo se quedó con las manos vacías sobre el final.

Por Leandro Barraza

Raúl Jiménez le marcó a Manchester United en la Premier League
© GETTY IMAGESRaúl Jiménez le marcó a Manchester United en la Premier League

Manchester United venció de manera agónica a Fulham por la Jornada 24 de la Premier League. Cuando parecía que los Diablos Rojos tenían el partido en el bolsillo, Raúl Jiménez le dio vida a los Cottagers provocando un penal que él mismo cambiaría por gol desde el punto de penal.

La ejecución del delantero de la Selección Mexicana fue inmejorable y luego Fulham empató a los 92 minutos gracias a un verdadero golazo del brasileño Kevin. Sin embargo, a los 94′ Benjamin Šeško le devolvió la victoria al United.

De esta manera, los comandados por Michael Carrick defendieron su cuarta posición en la tabla de la Premier, mientras que Fulham se quedó en el puesto 8 con 34 unidades. Raúl Jiménez, por su parte, llegó a su sexto gol en esta edición del campeonato inglés.

El gol de penal de Raúl Jiménez en Manchester United vs. Fulham

En síntesis

  • Manchester United venció al Fulham y mantiene la cuarta posición de la Premier League.
  • Raúl Jiménez anotó de penal su sexto gol en esta edición del campeonato inglés.
  • Benjamin Šeško anotó el gol de la victoria al minuto 94 del partido.
leandro barraza
Leandro Barraza
