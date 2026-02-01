Manchester United venció de manera agónica a Fulham por la Jornada 24 de la Premier League. Cuando parecía que los Diablos Rojos tenían el partido en el bolsillo, Raúl Jiménez le dio vida a los Cottagers provocando un penal que él mismo cambiaría por gol desde el punto de penal.

Publicidad

Publicidad

La ejecución del delantero de la Selección Mexicana fue inmejorable y luego Fulham empató a los 92 minutos gracias a un verdadero golazo del brasileño Kevin. Sin embargo, a los 94′ Benjamin Šeško le devolvió la victoria al United.

De esta manera, los comandados por Michael Carrick defendieron su cuarta posición en la tabla de la Premier, mientras que Fulham se quedó en el puesto 8 con 34 unidades. Raúl Jiménez, por su parte, llegó a su sexto gol en esta edición del campeonato inglés.

El gol de penal de Raúl Jiménez en Manchester United vs. Fulham

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Manchester United venció al Fulham y mantiene la cuarta posición de la Premier League.

venció al Fulham y mantiene la de la Premier League. Raúl Jiménez anotó de penal su sexto gol en esta edición del campeonato inglés.

anotó de penal su en esta edición del campeonato inglés. Benjamin Šeško anotó el gol de la victoria al minuto 94 del partido.