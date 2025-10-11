México juega este sábado su primer amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El rival del equipo de Javier Aguirre es Colombia, un contrincante poderoso que viene de asegurar su clasificación al Mundial 2026. El juego se lleva a cabo en los Estados Unidos y comienza a las 19:00hs (CDMX).

La Selección Mexicana ha sufrido varias ausencias en esta convocatoria por distintos motivos. Una de las bajas más significativas es la de Raúl Jiménez, el goleador del Tri y uno de los futbolistas más fundamentales del equipo desde la llegada de Javier Aguirre.

El motivo de la ausencia de Raúl Jiménez

El delantero del Fulham no fue convocado por el Vasco por lesión. El ‘Lobo de Tepeji’ sufrió un golpe en las costillas en lo que fue el partido del Fulham frente a Bournemouth, en el cual precisamente Raúl Jiménez logró convertir un gol en el inicio del encuentro.

Sin embargo, a los pocos minutos el delantero de la Selección Mexicana tuvo que ser sustituido al no poder continuar por el dolor que le generó el dolor en la costillla. De todos modos, la molestia de Raúl Jiménez no es de gravedad y debería estar listo para volver a jugar con Fulham una vez finalice la Fecha FIFA.

Javier Aguirre y el Tri decidieron preservarlo. En este sentido, otros futbolistas podrán tener la oportunidad de sumar minutos; se espera que Santiago Giménez sea el 9 titular y que Julián Quiñones, por ejemplo, pueda ser tenido en cuenta en algún momento del amistoso ante Colombia o incluso el próximo frente a Ecuador.