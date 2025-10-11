Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

¿Por qué no juega Raúl Jiménez en México vs. Colombia por el amistoso internacional?

Raúl Jiménez no juega con México frente a Colombia. El motivo de la ausencia del delantero del Fulham.

Por Patricio Hechem

Raúl Jiménez no juega con México ante Colombia
© Getty ImagesRaúl Jiménez no juega con México ante Colombia

México juega este sábado su primer amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El rival del equipo de Javier Aguirre es Colombia, un contrincante poderoso que viene de asegurar su clasificación al Mundial 2026. El juego se lleva a cabo en los Estados Unidos y comienza a las 19:00hs (CDMX).

Publicidad

La Selección Mexicana ha sufrido varias ausencias en esta convocatoria por distintos motivos. Una de las bajas más significativas es la de Raúl Jiménez, el goleador del Tri y uno de los futbolistas más fundamentales del equipo desde la llegada de Javier Aguirre.

Pronósticos México vs Colombia: duelo de potencias latinoamericanas en Arlington

ver también

Pronósticos México vs Colombia: duelo de potencias latinoamericanas en Arlington

El motivo de la ausencia de Raúl Jiménez

El delantero del Fulham no fue convocado por el Vasco por lesión. El ‘Lobo de Tepeji’ sufrió un golpe en las costillas en lo que fue el partido del Fulham frente a Bournemouth, en el cual precisamente Raúl Jiménez logró convertir un gol en el inicio del encuentro.

Sin embargo, a los pocos minutos el delantero de la Selección Mexicana tuvo que ser sustituido al no poder continuar por el dolor que le generó el dolor en la costillla. De todos modos, la molestia de Raúl Jiménez no es de gravedad y debería estar listo para volver a jugar con Fulham una vez finalice la Fecha FIFA.

Publicidad

Javier Aguirre y el Tri decidieron preservarlo. En este sentido, otros futbolistas podrán tener la oportunidad de sumar minutos; se espera que Santiago Giménez sea el 9 titular y que Julián Quiñones, por ejemplo, pueda ser tenido en cuenta en algún momento del amistoso ante Colombia o incluso el próximo frente a Ecuador.

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Las alineaciones de México vs. Colombia por el amistoso internacional
Selección Mexicana

Las alineaciones de México vs. Colombia por el amistoso internacional

¿Por qué no juega Kevin Mier en México vs. Colombia por un amistoso internacional?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Kevin Mier en México vs. Colombia por un amistoso internacional?

Comparación de salarios entre Néstor Lorenzo y Javier Aguirre
Futbol Internacional

Comparación de salarios entre Néstor Lorenzo y Javier Aguirre

¿Por qué no juega Rodrigo Hernández en España vs. Georgia por las Eliminatorias UEFA?
Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juega Rodrigo Hernández en España vs. Georgia por las Eliminatorias UEFA?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo