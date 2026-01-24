Es tendencia:
logotipo del encabezado
América

Ex América: Guido Rodríguez se va de West Ham y ya tiene un nuevo equipo en Europa

Guido Rodríguez, quien ganó tres títulos con el América, abandona la Premier League y regresa a LaLiga.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Guido Rodríguez tiene nuevo equipo en Europa
© Getty ImagesGuido Rodríguez tiene nuevo equipo en Europa

Guido Rodríguez es un futbolista que siempre suena en los mercados para regresar al América. Sin embargo, hasta el momento su vuelta no se ha dado y el centrocampista argentino continuará en Europa para finalizar la temporada en el Viejo Continente.

Publicidad

El campeón del mundo con Argentina firmó con el West Ham para la temporada 2024-25 y, un año y medio después, Guido Rodríguez abandonará la institución de la Premier League para regresar a LaLiga. Pero no vestirá la playera del Betis.

El nuevo equipo de Guido Rodríguez

Guido Rodríguez rescinde su contrato con el West Ham y firmará con el Valencia de España, equipo que actualmente se ubica 17° en LaLiga y está luchando por no descender. Aún no se sabe hasta cuándo será el vínculo del ex América con el club ché.

Guido Rodríguez no estaba sumando minutos con West Ham y su idea es encontrar regularidad en los últimos meses con el objetivo de pelear por un lugar en el Mundial 2026. El centrocampista corre de atrás y tiene pocas chances, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Publicidad
Guido Rodríguez se va de West Ham por falta de minutos (Getty Images)

Guido Rodríguez se va de West Ham por falta de minutos (Getty Images)

Recordemos que Guido Rodríguez fue campeón del mundo con Argentina y también bicampeón de América con la Albiceleste, por lo que Lionel Scaloni lo conoce de sobra al jugador.

¿Corre riesgo su continuidad? André Jardine y algunos directivos de América tendrían la relación rota

ver también

¿Corre riesgo su continuidad? André Jardine y algunos directivos de América tendrían la relación rota

El americanismo siempre ha apreciado a Guido Rodríguez y les gustaría que el argentino regresara a Coapa, siempre y cuando esté en un buen presente. El centrocampista. El sudamericano ganó tres títulos con el América (Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones 2019).

Publicidad

En síntesis

  • Guido Rodríguez rescinde con West Ham para firmar con el Valencia de España.
  • El nuevo equipo marcha 17° en LaLiga y pelea actualmente por evitar el descenso.
  • El mediocampista ganó tres títulos con América, incluyendo Liga MX y Copa MX.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Las alineaciones de Villarreal vs. Real Madrid por LaLiga de España
UEFA

Las alineaciones de Villarreal vs. Real Madrid por LaLiga de España

¿Por qué no juega Joao Cancelo en Real Sociedad vs. Barcelona?
UEFA

¿Por qué no juega Joao Cancelo en Real Sociedad vs. Barcelona?

¿Juega Yamal? Las alineaciones de Real Sociedad vs. Barcelona
UEFA

¿Juega Yamal? Las alineaciones de Real Sociedad vs. Barcelona

¿A qué hora es la pelea de Justin Gaethje y Paddy Pimblett HOY en UFC 324?
MMA

¿A qué hora es la pelea de Justin Gaethje y Paddy Pimblett HOY en UFC 324?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo