Ex América: Guido Rodríguez se va de West Ham y ya tiene un nuevo equipo en Europa

Guido Rodríguez es un futbolista que siempre suena en los mercados para regresar al América. Sin embargo, hasta el momento su vuelta no se ha dado y el centrocampista argentino continuará en Europa para finalizar la temporada en el Viejo Continente.

El campeón del mundo con Argentina firmó con el West Ham para la temporada 2024-25 y, un año y medio después, Guido Rodríguez abandonará la institución de la Premier League para regresar a LaLiga. Pero no vestirá la playera del Betis.

El nuevo equipo de Guido Rodríguez

Guido Rodríguez rescinde su contrato con el West Ham y firmará con el Valencia de España, equipo que actualmente se ubica 17° en LaLiga y está luchando por no descender. Aún no se sabe hasta cuándo será el vínculo del ex América con el club ché.

Guido Rodríguez no estaba sumando minutos con West Ham y su idea es encontrar regularidad en los últimos meses con el objetivo de pelear por un lugar en el Mundial 2026. El centrocampista corre de atrás y tiene pocas chances, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Guido Rodríguez se va de West Ham por falta de minutos (Getty Images)

Recordemos que Guido Rodríguez fue campeón del mundo con Argentina y también bicampeón de América con la Albiceleste, por lo que Lionel Scaloni lo conoce de sobra al jugador.

El americanismo siempre ha apreciado a Guido Rodríguez y les gustaría que el argentino regresara a Coapa, siempre y cuando esté en un buen presente. El centrocampista. El sudamericano ganó tres títulos con el América (Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones 2019).

