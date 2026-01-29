Es tendencia:
¿Por qué no juega Edson Álvarez en Steaua Bucarest vs. Fenerbhace por la UEFA Europa League 2025-26?

El mediocentro mexicano no será parte del duelo de los Canarios Amarillos ante los Rojiazules por el certamen internacional.

Por Agustín Zabaleta

Edson Álvarez no será parte del duelo de Fenerbahce ante Steaua Bucarest por la UEFA Europa League
© Getty ImagesEdson Álvarez no será parte del duelo de Fenerbahce ante Steaua Bucarest por la UEFA Europa League

Por la Jornada 8 de la Fase de Liga de la temporada 2025-26 de la UEFA Europa LeagueSteaua Bucarest y Fenerbahce se miden este jueves 29 de enero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Arena Nacional de la ciudad de Bucarest. Ambos conjuntos van por la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Domenico Tedesco no contará con un jugador que siempre tiene rodaje. El mediocentro mexicano Edson Álvarez no será parte del duelo y ni siquiera irá al banquillo. La razón es que el jugador aún no se recuperó de una lesión en el tobillo derecho.

¿Quién será el reemplazo de Edson Álvarez en Steaua Bucarest vs. Fenerbhace?   

Con esta noticia, el mediocentro brasileño Fred será pivote del equipo, jugando İsmail Yüksek y Anderson Talisca a sus costados. El jugador tendrá la chance de sumar minutos y demostrar que puede ser una opción firme para el director técnico.

¿Cuál será la alineación de Steaua Bucarest vs. Fenerbhace sin Edson Álvarez?

Sin Edson Álvarez, el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiazules: Ederson; Semedo, Soyunku, Oosterwolde, Muldur; Talisca, Fred, Yüksek; Nene, En-Nesyri y Aktürkoğlu.

Edson Álvarez podría perderse el Mundial 2026 con México por alarmante lesión con el Fenerbahce

Edson Álvarez podría perderse el Mundial 2026 con México por alarmante lesión con el Fenerbahce

Agustín Zabaleta
