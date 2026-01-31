Es tendencia:
¿Por qué no juega Julián Álvarez en Levante vs. Atlético Madrid por la Jornada 22 de LaLiga 2025-26?

El delantero argentino no será parte del duelo de los Colchoneros antes los Granotas por la Primera División de España.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 22 de la temporada 2025-26 de LaLigaLevante y Atlético Madridse miden este sábado 31 de enero desde las 11:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de Valencia de la región homónima. Ambos conjuntos van por los tres puntos para escalar en la tabla.

Para este partido, el director técnico Diego Simeone no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante argentino Julián Álvarez no será parte del duelo e irá al banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica y darle descanso al jugador.

¿Quién será el reemplazo de Julián Álvarez en Levante vs. Atlético Madrid?   

Con esta noticia, el atacante argentino Tiago Almada será parte del equipo y conformorá la dupla de ataque junto al noruego Alexander Sorloth. El jugador tendrá la chance de sumar minutos y demostrarle al director técnico que puede ser una opción firme.

¿Cuál será la alineación de Atlético Madrid vs. Levante sin Julián Álvarez?

Sin Julián Álvarez, el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Granotas: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Johnny, González; Almada y Sorloth.

