Si bien todavía siguen vigentes y ayudando a sus equipos a llegar a lo más alto en todas las competencias, está claro que tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo ya dejaron de ser considerados como los mejores futbolistas del mundo en la actualidad.

Otros grandes jugadores empezaron a mostrar su mejor versión en el campo de juego y por temas de edad hoy superan al argentino y al portugués. Estos mismos son los que pelean en cada temporada quedarse con los premios individuales.

El último Balón de Oro lo viene de ganar el francés Ousmane Dembélé hace unos días, lo que lo deja como el gran futbolista de la actualidad. Más allá de eso, su pelea está mano a mano con Lamine Yamal, que desde los 16 años está dando que hablar.

Para muchos, más allá de que no ganó el premio, no hay nadie como la joya de 18 años del Barcelona que marcará un antes y un después en la historia del futbol. Su talento, visión de juego y capacidad para decidir partidos lo ponen entre los futbolistas más prometedores.

Sin embargo, hay otros que creen y tienen opiniones muy distintas. Fernando Torrres, exdelantero español y actual entrenador del Atlético Madrid B, puso por encima del francés y el español a otro jugador que para él es el mejor jugador del mundo.

¿Qué dijo Fernando Torres?

“Julián Álvarez es para mí el mejor jugador del mundo. No hay mucho más que decir, lo disfrutamos”, expresó el Niño, que se deshizo en elogios con el atacante argentino que juega en el Atleti que hoy por hoy es la bandera de los dirigidos por Simeone.

El increíble presente de Julián Álvarez

La Araña vivió un fin de semana de ensueño tras marcarle por duplicado al Real Madrid en la victoria de su equipo por 5-2. El primero fue desde los doce pasos, mientras que el segundo lo anotó de tiro libre venciendo a un gigante como Thibaut Courtois.

El delantero formado en la cantera de River Plate, se metió de llenó en la pelea por el pichichi de LaLiga dado que días atrás había convertido tres goles frente al Rayo Vallecano. Ya alcanzó los seis tantos y quedó a solo dos de Kylian Mbappé que por el momento es el máximo goleador.

