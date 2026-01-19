La ventana de transferencias del futbol mexicano continúa a paso firme y los equipos continúan buscando refuerzos de cara a poder confeccionar las plantillas más competitivas posibles. Pero también pueden tener salidas. Y en los últimos días, se conoció que un equipo de la Liga MX podría perder a una de sus figuras.

Rayados está por cerrar la venta del delantero Germán Berterame al Inter Miami, donde el futbolista tendrá la chance de jugar junto a ni más ni menos que Lionel Messi y Luis Suárez. Acorde al periodista Willie González, las Garzas desembolsarán 15 millones de dólares por el jugador, pero el cuadro albiazul no recibirá la totalidad.

Así lo comentó el comunicador a través de una publicación en ‘X’, ex Twitter: “Se va Germán Berterame por 15 millones de dólares. Al Monterrey le toca el 65 por ciento (9’750,000)“. Con esto, el cuadro regiomontano no recibirá todo lo pagado por los estadounidenses.

Si bien recibirá una buena suma por el goleador de 27 años, por otro, y sin hacer nada, el Colchonero recibirá el 35% restante, que ronda los $5.250.000 dólares. Para un jugador que nunca jugó en el cuadro español, es una suma para nada despreciable.

Al incorporarse a los entrenamientos con la Selección Mexicana de cara a los duelos amistosos ante Panamá y Bolivia, el jugador fue abordado por la prensa. A su llegada, el jugador fue consultado por la chance clara de emigrar, pero fue contundente con su respuesta: “Me dieron órdenes de no hablar”.

¿Cómo está siendo el ciclo de Germán Berterame en Rayados?

Desde su arribo a mediados de 2022, el goleador argentino fue parte de 152 compromisos con los regiomontanos, siendo titular en 136 de ellos. Marcó 67 goles y realizó 15 asistencias, dejando en claro su importancia en la cuota ofensiva del equipo.

