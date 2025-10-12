Es tendencia:
Los cinco jugadores más grandes de la historia del futbol según Julián Álvarez

El futbolista argentino enumeró a los cinco futbolistas mejores de la historia del futbol y sorprendió al dejar afuera a Pelé.

Por Ramiro Canessa

Los mejores futbolistas de la historia para Julián Álvarez.
Los mejores futbolistas de la historia para Julián Álvarez.

A lo largo de la historia del futbol hubo varios futbolistas que se destacaron más que otros por el enorme nivel que mostraron en el campo de juego, ya sea en sus clubes o también en sus respectivos seleccionados, que sirvieron para alcanzar la gloria.

Y es por eso que varios de ellos entraron para siempre en el debate de los mejores de la historia, a pesar de que todos tienen una opinión distinta y arman su lista con fundamentos para determinar quiénes ocupan ese lugar más que privilegiado.

Los futbolistas más destacados y que más nombran son Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo y Pelé, que en distintas épocas enamoraron a todos con su futbol y también consiguiendo títulos más que importantes.

Sin embargo, Julián Álvarez, actual delantero del Atlético Madrid y la Selección Argentina, sorprendió a todos con su TOP 5 ya que dejó fuera del mismo a un histórico como Pelé, que en su época se decía que era de lo mejor, llevando a Brasil a lo más alto.

Los mejores de la historia según Julián Álvarez

En una entrevista con el streamer Ibai Llanos, así armó su lista La Araña:

  1. Lionel Messi
  2. Diego Armando Maradona
  3. Alfredo Di Stéfano
  4. Ronaldo Nazario
  5. Cristiano Ronaldo
