En uno de los últimos compromisos de esta jornada FIFA de selecciones, Argentina, vigente campeona de América y del mundo, disputará un nuevo amistoso internacional en la preparación de la defensa del título: este martes se verá las caras ante Puerto Rico, un rival inferior en jerarquía pero que buscará dar la sopresa y competirle de igual a igual.

La principal novedad para este partido será el regreso de Lionel Messi, que se había perdido el último amistoso de la ‘Albiceleste’ a causa de pedir jugar un duelo clave con Inter Miami. Sin embargo, no será el único cambio en el once inicial de Argentina: varios titulares habituales no comenzarán el encuentro de esta tarde en los Estados Unidos.

Una de las salidas destacadas que tendrá la formación del equipo de Lionel Scaloni será la ausencia del intratable Julián Álvarez, delantero y figura del Atlético de Madrid, que atraviesa un extraordinario presente en la Liga Española. Más allá de su reciente gran andar, no será titular en esta ocasión para enfrentar a Puerto Rico en Fort Lauderdale.

Julián Álvarez fue titular en el último amistoso pero hoy será suplente [Foto: Getty]

El talentoso atacante del ‘Colchonero’ saldrá de la escuadra de la Selección dado que el cuerpo técnico decidió probar a José Manuel López, uno de los delanteros argentinos “revelación” del 2025. El ex Lanús está brillando en el Palmeiras de Brasil, y es una de las promesas del futuro para el combinado albiceleste. Será su debut en la Mayor.

Con Julián Álvarez esperando en la banca de relevos, la alineación de Argentina para medirse ante Puerto Rico será con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López. Se evidencian también las suplencias de nombres como Cristian Romero, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El partido Argentina vs. Puerto Rico tendrá lugar HOY martes 14 de octubre, con sede en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (casa del Inter Miami de Messi), a partir de las 18.00 hora CDMX, por un amistoso internacional. El enfrentamiento se podrá sintonizar en vivo y en directo desde México por medio de la señal de ESPN, y también, a través de las plataformas Disney+ y Disney+ Premium.

