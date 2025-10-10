Si bien toda la atención está puesta en la Fecha FIFA y en los respectivos partidos que juegan las selecciones, este viernes 10 de octubre se lleva a cabo un amistoso entre Atlético de Madrid e Inter de Milán en el Benghazi International Stadium, ubicado en Libia.

Ambos equipos se enfrentarán dentro de poco por la Fase de Liga de la UEFA Champions League, pero ese partido tendrá mucha más motivación que el de este viernes al ser un amistoso. Además, hoy varios futbolistas estarán ausentes como es el caso de Julián Álvarez y Jan Oblak.

Los dos mencionados son futbolistas fundamentales para Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, pero el entrenador argentino no podrá contar ni con Julián Álvarez ni con Jan Oblak porque fueron convocados por sus respectivas selecciones para disputar dos amistosos.

En el caso de la Selección Argentina, Julián Álvarez se enfrentará este viernes ante Venezuela y el próximo martes con Puerto Rico en amistosos. Por su parte, Jan Oblak jugará con Eslovenia primero frente a Kosovo y luego contra Suiza por las Eliminatorias UEFA.

El Atlético de Madrid tiene un total de 12 bajas para este amistoso con el Inter por la Fecha FIFA. Nicolás González, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Robin Le Normand y Giacomo Raspadori, entre otros, son otros nombres ausentes.

La probable alineación de Atlético de Madrid ante Inter