Manchester City visita al Brighton en busca de ponerle fin a su racha de tres derrotas consecutivas. Los Ciudadanos vienen de caer con Tottenham, Bournemouth y Sporting CP; una situación a la que no están acostumbrados y que buscarán que finalice este mismo sábado en el Amex Stadium, en el marco de la jornada 11 de la Premier League. No obstante, a pesar de la urgencia, Pep Guardiola decidió no arriesgar a una de sus máximas figuras: Kevin De Bruyne.

¿Por qué no juega Kevin De Bruyne en Brighton vs. Manchester City por la Premier League?

Kevin De Bruyne no fue incluido en el once titular del Manchester City para visitar al Brighton por la Premier League debido a que todavía no está al 100% desde lo físico tras su lesión. No obstante, el martes sumó seis minutos y hay grandes posibilidades de que este sábado vuelva a tener actividad en el campeonato liguero de Inglaterra.

Kevin De Bruyne irá al banquillo en Brighton vs. Manchester City (IMAGO)

El centrocampista belga sufrió una molestia en la ingle el pasado 18 de septiembre en el empate a cero contra Inter de Milán en el estreno de la UEFA Champions League que le hizo perderse nueve partidos. Sin embargo, de a poco está haciendo su regreso, tanto así que frente a Bournemouth integró el banquillo y ante Sporting CP volvió a sumar minutos.

Alineación del Manchester City vs. Brighton por la Premier League

Ederson

Rico Lewis

Kyle Walker

Jahmai Simpson-Pusey

Josko Gvardiol

Mateo Kovacic

Ilkay Gündogan

Phil Foden

Matheus Nunes

Savinho

Erling Haaland

