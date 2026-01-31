En el marco de la Jornada 22 de la temporada 2025-26 de Bundesliga, Hamburgo y Bayern Munich se miden este sábado 31 de enero desde las 11:30 horas (Ciudad de México) en el Volksparkstadion de la ciudad de Hamburgo. Con realidades opuestas, ambos conjuntos van por los tres puntos.

Para este partido, el director técnico Vincent Kompany no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante colombiano Luis Díaz no será parte del duelo e irá al banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica y darle descanso al jugador.

¿Quién será el reemplazo de Luis Díaz en Hamburgo vs. Bayern Munich?

Con esta noticia, el atacante alemán Serge Gnabry será parte del equipo y conformorá la dupla de ataque junto al noruego Alexander Sorloth. El jugador tendrá la chance de sumar minutos y demostrarle al director técnico que puede ser una opción firme.

¿Cuál será la alineación de Bayern Munich vs. Hamburgo sin Luis Díaz?

Sin Luis Díaz, el conjunto rojo formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Dinosaurios: Neuer; Stanisic, Upamecano, Min-Jae, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Kari, Gnabry; y Kane.

