Bayern Múnich volvió a demostrar que está vigente y que siempre es candidato a quedarse con el dominio europeo. Este miércoles, y con una jornada de anticipación, el conjunto bávaro se clasificó a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El cuadro alemán llegará sin presiones al cierre de la ‘fase de liga’ de esta edición del torneo.

En un trámite que controló de principio a fin, el equipo de Luis Díaz venció por 2-0 al Union St Gilloise en el Allianz Arena. El intratable Harry Kane marcó los dos goles de la victoria, uno de ellos de penal que le cedió el colombiano. Además, el ‘killer’ inglés tuvo el tercero también desde los doce pasos, pero falló y el marcador terminó con dos de distancia.

De este modo, los dirigidos por Vincent Kompany se ‘saltearon’ una fase del certamen, ya que no tendrán que disputar los playoffs (dieciseisavos). Con Luis Díaz entre los titulares, Bayern Múnich logró un triunfo que le aseguró finalizar entre los mejores ocho equipos de la primera fase. Del noveno al vigésimo cuarto tendrán que jugar una instancia más antes de octavos.

Luis Díaz y Bayern Múnich, a octavos [Foto: Getty]

En estas primeras seis jornadas, Lucho Díaz aportó 3 goles para lograr este objetivo inicial de avanzar de ronda. Kane, con 7 tantos, fue el máximo anotador de los ‘Bávaros’ en la campaña hasta el momento, seguido por el guajiro y por Lennart Karl. Bayern Múnich tiene una de las delanteras más temibles de esta UEFA Champions League 2025/26.

En la última fecha de la fase de liga, Bayern despedirá esta instancia visitando a PSV en Países Bajos. Actualmente, el club de Múnich se ubica en el 2° puesto de la tabla de posiciones de esta edición, con 18 unidades, sólo tres por detrás de Arsenal. En esta temporada de UCL, el conjunto de Luis Díaz ganó seis partidos y perdió uno, marcó veinte tantos y sólo recibió siete.

El Bayern Múnich conocerá su rival de octavos el viernes 27 de febrero, cuando se desarrolle el sorteo de esa ronda de la Champions League. Antes, deben llevarse a cabo los cruces de playoffs, que completarán los equipos clasificados y por lo tanto, el cuadro rumbo a la final de la competencia. Luego, las series de octavos se jugarán entre el 10 y el 18 de marzo (entre el 10 y 11 de marzo los partidos de ida, entre el 17 y 18 de marzo los encuentros de vuelta).

A falta de pocos meses para el Mundial, Luis Díaz buscará conquistar su primera Champions antes de sumarse a la Selección Colombiana. Bayern Múnich tiene potencial para hacerlo, estrellas de primer nivel y un cuerpo técnico que posee buena sintonía con sus dirigidos. A priori, es uno de los favoritos, pero tendrá que demostrarlo en las series mata-mata.