Es tendencia:
logotipo del encabezado
FA Cup

¿Por qué no juegan Declan Rice, Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres en Arsenal vs. Wigan Athletic por la FA Cup 2025-26?

El mediocentro inglés, el volante español y el delantero sueco no serán titulares en el duelo de los Gunners ante los Latics por la copa nacional.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Declan Rice, Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres no serán titulares en el duelo de Arsenal ante Wigan Athletic
© Getty ImagesDeclan Rice, Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres no serán titulares en el duelo de Arsenal ante Wigan Athletic

Por los 16avos de Final de la FA Cup 2025-26Arsenal y Wigan Athletic se enfrentan este sábado 15 de febrero desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. El cuadro rojiblanco será local ante su rival de turno.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Mikel Arteta no contará con tres piezas que suelen ser titulares. El mediocentro inglés Declan Rice, el volante español Martin Zubimendi y el delantero sueco Viktor Gyokeres iniciarán el duelo en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Declan Rice, Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres en Arsenal vs. Wigan Athletic?   

Con esta noticia, los mediocampistas Christian Norgaard y Myles Lewis-Skelly se sumarán en la mitad del campo de juego en lugar de los nacidos en Inglaterra y España. En tanto, el atacante Gabriel Jesús será la referencia en el área en lugar del artillero de Suecia.

Publicidad

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Wigan Athletic sin Declan Rice, Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres?

Sin Declan Rice, Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres, el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Latics: Arrizabalaga; White, Saliba, Mosquera, Calafiori; Lewis-Skelly, Norgaard; Madueke, Eze, Martinelli; y Jesus.

Las probables alineaciones de Arsenal vs. Wigan Athletic por la FA Cup 2025-26

ver también

Las probables alineaciones de Arsenal vs. Wigan Athletic por la FA Cup 2025-26

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las alineaciones de Arsenal vs. Wigan Athletic por la FA Cup 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Arsenal vs. Wigan Athletic por la FA Cup 2025-26

"Tuvo suficientes chances": fanáticos de Arsenal dicen adiós a Arteta y reclaman a otro DT extranjero
Champions League

"Tuvo suficientes chances": fanáticos de Arsenal dicen adiós a Arteta y reclaman a otro DT extranjero

Real Madrid vs. Arsenal: las alineaciones del partido
Champions League

Real Madrid vs. Arsenal: las alineaciones del partido

Szoboszlai empieza a gestar su sueño de jugar en Real Madrid
UEFA

Szoboszlai empieza a gestar su sueño de jugar en Real Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo