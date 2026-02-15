¿Por qué no juegan Declan Rice, Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres en Arsenal vs. Wigan Athletic por la FA Cup 2025-26?

Por los 16avos de Final de la FA Cup 2025-26, Arsenal y Wigan Athletic se enfrentan este sábado 15 de febrero desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. El cuadro rojiblanco será local ante su rival de turno.

Para este partido, el director técnico Mikel Arteta no contará con tres piezas que suelen ser titulares. El mediocentro inglés Declan Rice, el volante español Martin Zubimendi y el delantero sueco Viktor Gyokeres iniciarán el duelo en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Declan Rice, Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres en Arsenal vs. Wigan Athletic?

Con esta noticia, los mediocampistas Christian Norgaard y Myles Lewis-Skelly se sumarán en la mitad del campo de juego en lugar de los nacidos en Inglaterra y España. En tanto, el atacante Gabriel Jesús será la referencia en el área en lugar del artillero de Suecia.

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Wigan Athletic sin Declan Rice, Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres?

Sin Declan Rice, Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres, el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Latics: Arrizabalaga; White, Saliba, Mosquera, Calafiori; Lewis-Skelly, Norgaard; Madueke, Eze, Martinelli; y Jesus.