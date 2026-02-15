Por los 16avos de Final de la FA Cup 2025-26, Arsenal y Wigan Athletic se enfrentan este sábado 15 de febrero desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. El cuadro rojiblanco será local ante su rival de turno.

Publicidad

Publicidad

El equipo a cargo de Mikel Arteta viene de cosechar un doloroso empate de visitante ante el Brentford por la Jornada 26 de la Premier League 2025-26. Más allá de este tropiezo, el equipo se mantiene líder del torneo con 57 puntos, cuatro más que el escolta Manchester City.

Del lado del equipo dirigido por Ryan Lowe, arriba luego de vencer 2-1 fuera de casa contra Reading. El conjunto albiazul atraviesa un mal momento en la Football League One 2025-26, la tercera división del futbol inglés, ya que es 22° y está en puestos de descenso con apenas 31 unidades.

La alineación confirmada de Arsenal vs. Wigan Athletic

Kepa Arrizabalaga

Ben White

William Saliba

Cristhian Mosquera

Ricardo Calafiori

Christian Norgaard

Myles Lewis-Skelly

Noni Madueke

Eberechi Eze

Gabriel Martinelli

Gabriel Jesús

DT: Mikel Arteta

Publicidad

Publicidad

La alineación confirmada de Wigan Athletic vs. Arsenal

Sam Tickle

Morgan Fox

Will Aimson

Jason Kerr

Jack Hunt

Jensen Weir

Fraser Murray

Owen Moxon

Callum Wright

Raphael Borges Rodrigues

Joe Taylor

DT: Ryan Lowe