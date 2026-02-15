Por los 16avos de Final de la FA Cup 2025-26, Arsenal y Wigan Athletic se enfrentan este sábado 15 de febrero desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. El cuadro rojiblanco será local ante su rival de turno.
El equipo a cargo de Mikel Arteta viene de cosechar un doloroso empate de visitante ante el Brentford por la Jornada 26 de la Premier League 2025-26. Más allá de este tropiezo, el equipo se mantiene líder del torneo con 57 puntos, cuatro más que el escolta Manchester City.
Del lado del equipo dirigido por Ryan Lowe, arriba luego de vencer 2-1 fuera de casa contra Reading. El conjunto albiazul atraviesa un mal momento en la Football League One 2025-26, la tercera división del futbol inglés, ya que es 22° y está en puestos de descenso con apenas 31 unidades.
La alineación confirmada de Arsenal vs. Wigan Athletic
- Kepa Arrizabalaga
- Ben White
- William Saliba
- Cristhian Mosquera
- Ricardo Calafiori
- Christian Norgaard
- Myles Lewis-Skelly
- Noni Madueke
- Eberechi Eze
- Gabriel Martinelli
- Gabriel Jesús
- DT: Mikel Arteta
La alineación confirmada de Wigan Athletic vs. Arsenal
- Sam Tickle
- Morgan Fox
- Will Aimson
- Jason Kerr
- Jack Hunt
- Jensen Weir
- Fraser Murray
- Owen Moxon
- Callum Wright
- Raphael Borges Rodrigues
- Joe Taylor
- DT: Ryan Lowe
