Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

¿Por qué no juegan Phil Foden y Erling Haaland en Manchester City vs. Wolverhampton por la Jornada 23 de la Premier League 2025-26?

El volante inglés y el delantero noruego no serán parte del duelo de los Citizens ante los Wolves por la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Phil Foden y Erling Haaland no serán parte del duelo de Manchester City ante Wolverhampton por la Premier League
© Getty ImagesPhil Foden y Erling Haaland no serán parte del duelo de Manchester City ante Wolverhampton por la Premier League

En el marco de la Jornada 23 de la edición 2025-26 de la Premier LeagueManchester City y Wolverhampton se enfrentan este sábado 24 de enero desde las 9:00 horas (Ciudad de México) en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester. Con realidades opuestas, los dos equipos van por la victoria.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Pep Guardiola no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El mediocentro Phil Foden y el delantero Erling Haaland no serán de la partida e integrarán el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Phil Foden y Erling Haaland en Manchester City vs. Wolverhampton?   

Con esta noticia, los atacantes Antoine Semenyo y Omar Marmoush se suman al equipo titular e intentarán aprovechar sus minutos. Mientras el egipcio será la referencia de área, el ghanés, recién llegado, se sumará a una línea de 4 volantes ofensivos.

Publicidad

¿Cuál será la alineación de Manchester City vs. Wolverhampton sin Phil Foden y Erling Haaland?

Sin Phil Foden y Erling Haaland, el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Wolves: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Hernández; Semenyo, Reijnders, Silva, Cherki; y Marmoush.

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias de Barcelona y Bayern Múnich

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias de Barcelona y Bayern Múnich

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26
Champions League

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26

El futuro de Gianluigi Donnarumma está el futbol italiano
Futbol Internacional

El futuro de Gianluigi Donnarumma está el futbol italiano

La tabla de la Premier League tras el empate de Arsenal
UEFA

La tabla de la Premier League tras el empate de Arsenal

Guido Rodríguez se va de West Ham y ya tiene un nuevo equipo
América

Guido Rodríguez se va de West Ham y ya tiene un nuevo equipo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo