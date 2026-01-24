En el marco de la Jornada 23 de la edición 2025-26 de la Premier League, Manchester City y Wolverhampton se enfrentan este sábado 24 de enero desde las 9:00 horas (Ciudad de México) en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester. Con realidades opuestas, los dos equipos van por la victoria.

Publicidad

Publicidad

Para este partido, el director técnico Pep Guardiola no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El mediocentro Phil Foden y el delantero Erling Haaland no serán de la partida e integrarán el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Phil Foden y Erling Haaland en Manchester City vs. Wolverhampton?

Con esta noticia, los atacantes Antoine Semenyo y Omar Marmoush se suman al equipo titular e intentarán aprovechar sus minutos. Mientras el egipcio será la referencia de área, el ghanés, recién llegado, se sumará a una línea de 4 volantes ofensivos.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál será la alineación de Manchester City vs. Wolverhampton sin Phil Foden y Erling Haaland?

Sin Phil Foden y Erling Haaland, el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Wolves: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Hernández; Semenyo, Reijnders, Silva, Cherki; y Marmoush.