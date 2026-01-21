Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

EN VIVO: así está la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 con la derrota de Barcelona

Repasa los movimientos más destacados en la clasificación que está al rojo vivo.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
La tabla de posiciones de la UEFA Champions está en etapa de definiciones.
© GETTY IMAGESLa tabla de posiciones de la UEFA Champions está en etapa de definiciones.

Este miércoles 21 de enero continúa la acción de la UEFA Champions League. La competencia más importante a nivel clubes está ingresando en etapas de definición y la urgencia por ganar comienza a apoderarse de la situación. Entre sorpresas y niveles de primer nivel confirmados, la tabla de posiciones está en su mejor momento.

Publicidad

Con un solo líder invicto, como lo es el Arsenal que ganó todos sus encuentros, el final de la Jornada 7 servirá para sacar conclusiones más que importantes de cara a lo que será la última fecha en la que se terminará de confirmar en que posición quedan los equipos pensando en la etapa más importante de la competencia.

Este miércoles juegan Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, Chelsea y Liverpool, entre otros. Los gigantes se encuentran en situaciones distintas, pero con la misma obligación: ganar para llegar con aire y tranquilos a la última jornada de la Orejona.

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League EN VIVO

Publicidad

Los resultados de la Jornada 7 hasta el momento:

  • Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
  • Qarabag 3-2 Eintracht Frankfurt
  • Atalanta 1-0 Athletic Club (EN JUEGO)
  • Chelsea 0-0 Pafos (EN JUEGO)
  • Bayern Múnich 0-0 Union St. Gilloise (EN JUEGO)
  • Juventus 0-0 Benfica (EN JUEGO)
  • Newcastle 2-0 PSV (EN JUEGO)
  • Olympique de Marsella 0-0 Liverpool (EN JUEGO)
  • Slavia Praga 1-0 Barcelona (EN JUEGO)
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Slavia Praga 1-0 Barcelona: minuto a minuto EN VIVO
Champions League

Slavia Praga 1-0 Barcelona: minuto a minuto EN VIVO

¿Por qué no juega Lamine Yamal en Slavia Praga vs. Barcelona?
UEFA

¿Por qué no juega Lamine Yamal en Slavia Praga vs. Barcelona?

Las alineaciones de Slavia Praga vs. Barcelona por la Champions League
Champions League

Las alineaciones de Slavia Praga vs. Barcelona por la Champions League

La razón por la que el Club América dejaría ir a Raúl Zúñiga
América

La razón por la que el Club América dejaría ir a Raúl Zúñiga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo