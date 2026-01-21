Este miércoles 21 de enero continúa la acción de la UEFA Champions League. La competencia más importante a nivel clubes está ingresando en etapas de definición y la urgencia por ganar comienza a apoderarse de la situación. Entre sorpresas y niveles de primer nivel confirmados, la tabla de posiciones está en su mejor momento.

Con un solo líder invicto, como lo es el Arsenal que ganó todos sus encuentros, el final de la Jornada 7 servirá para sacar conclusiones más que importantes de cara a lo que será la última fecha en la que se terminará de confirmar en que posición quedan los equipos pensando en la etapa más importante de la competencia.

Este miércoles juegan Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, Chelsea y Liverpool, entre otros. Los gigantes se encuentran en situaciones distintas, pero con la misma obligación: ganar para llegar con aire y tranquilos a la última jornada de la Orejona.

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League EN VIVO

Los resultados de la Jornada 7 hasta el momento: