El Manchester City recibió una segunda oportunidad y tiene quizás la última chance de subirse al tren de la Premier League 2025-26. El cuadro sky-blue disputará un partido determinante que lo puede catapultar a la pelea cabeza a cabeza por el título de esta temporada. Enfrente tendrá un rival de altísima dificultad: Newcastle, al que ha enfrentado muy recientemente.
El conjunto comandado por Pep Guardiola ya sabe del empate de Arsenal ante el último de la tabla (2-2 con Wolverhampton) y conoce la responsabilidad que le compete. Si los ‘Citizens’ ganan este juego quedarán a dos puntos de la cima, siendo conscientes que todavía tienen que disputar un partido ante los ‘Gunners’. Así, se jugarán la vida, por así decirlo, ante Newcastle.
Manchester City viene de eliminar a Newcastle en la Carabao Cup, aplastándolos con un triunfo global de 5-1, con parciales de 2-0 y 3-1, ganando ambos juegos. De este modo, para los ‘Magpies’ constará de una revancha rápida, con la chance de también quitarle a su rival una chance concreta de pelear por el título. Un choque caliente que verá todo el planeta.
Manchester City vuelve a cruzar a Newcastle [Foto: Getty]
Cuándo juegan Manchester City vs. Newcastle por la Premier League:
El encuentro entre los ‘Citizens’ y los ‘Magpies’ se llevará a cabo este próximo sábado 21 de octubre y tendrá sede en el Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra). El compromiso, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League 2025-26, dará comienzo a las 14.00 hora CDMX -20.00 hora local de Reino Unido-.
Qué canal transmite Manchester City vs. Newcastle por la Premier League:
El enfrentamiento entre los equipos de Pep Guardiola y Eddie Howe no contará con televisación en México por ningún canal. No obstante, sí se podrá sintonizar en vivo y en directo en forma online, vía streaming, a través de la plataforma ViX Premium. Será la única pantalla donde los simpatizantes podrán seguir el duelo liguero en el país.
Las probables alineaciones de Manchester City y Newcastle para el juego:
Estos son los once iniciales que se perfilan en ambos cuadros para el cruce por la Premier League:
- Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Abdukodir Khusanov, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Omar Marmoush, Antoine Semenyo; Erling Haaland.
- Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Joe Willock, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Gordon, Nick Woltemade y Harvey Barnes.