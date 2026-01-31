Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Elche vs. Barcelona vía X: transmisión minuto a minuto del partido de LaLiga

Los Franjiverdes y los Blaugranas se enfrentan por una nueva jornada del torneo de la Primera División de España.

Por Agustín Zabaleta

Elche y Barcelona se enfrentan por una nueva jornada de LaLiga 2025-26
Elche y Barcelona se enfrentan por una nueva jornada de LaLiga 2025-26

En el marco de la Jornada 22 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Elche y Barcelona chocan entre sí este sábado 31 de enero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Manuel Martínez Valero de la ciudad de Elche. Con realidades distintas, los dos equipos van por los tres puntos.

¡DUELO CLAVE EN ELCHE!

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de un nuevo duelo de LaLiga! Elche y Barcelona se enfrentan por la Jornada 22 de la Primera División de España.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
