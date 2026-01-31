En el marco de la Jornada 22 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Elche y Barcelona chocan entre sí este sábado 31 de enero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Manuel Martínez Valero de la ciudad de Elche. Con realidades distintas, los dos equipos van por los tres puntos.
LaLiga
Sigue GRATIS y EN VIVO Elche vs. Barcelona vía X: transmisión minuto a minuto del partido de LaLiga
Los Franjiverdes y los Blaugranas se enfrentan por una nueva jornada del torneo de la Primera División de España.
¡DUELO CLAVE EN ELCHE!
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de un nuevo duelo de LaLiga! Elche y Barcelona se enfrentan por la Jornada 22 de la Primera División de España.
