El DT del Merengue no anduvo con excusas al hablar del astro de Brasil

En el marco de la Jornada 5 de La Liga 2024/25, el Real Madrid tendrá una dura visita a la Real Sociedad mañana desde las 13:00 horas (Ciudad de México). El Merengue, que marcha segundo en el torneo con 8 puntos a cuatro del líder Barcelona, deberá ganar para acortar la brecha.

ver también Rodrygo confirmó el apodo que le puso el vestuario del Real Madrid a Endrick: "Ahora es..."

En la previa del encuentro, Carlo Ancelotti dialogó en conferencia de prensa con la prensa y periodistas presentes sobre la actualidad del equipo: “Somos conscientes de que empieza un calendario muy exigente. Queremos empezarlo bien y hemos recuperado jugadores en el parón”. Y agregó: “Siempre empezamos con ilusión y ganas de competir. El rival siempre ha sido complicado, pero tenemos buenas sensaciones en el equipo”.

Vinicius Jr y Brasil sufrieron una dura derrota ante Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas. [Foto IMAGO]

Publicidad

Publicidad

Un punto importante de la rueda de prensa fue al hablar de la estrella del equipo, Vinicius Jr, quien no tuvo una gran Fecha FIFA con Brasil, aunque tampoco lo acompañaron sus compañeros: “Vini Jr. no está en su mejor versión, pero sigue siendo muy importante para nosotros. Ha sido determinante en la Supercopa de Europa”. “No marca como de costumbre, pero no tenemos prisa”, agregó.

Más allá del cuestionamiento, valoró lo hecho por el extremo: “El equipo marca y él es importante, siempre da todo lo que puede. Es una cuestión de tiempo”. “Estoy muy contento con lo que hace porque no puedes tener a todos los jugadores al cien por cien. Lo importante es que dé todo lo que pueda“, aseveró.

ver también "No pienso en Cristiano Ronaldo": Kylian Mbappé se cansó de las comparaciones en Real Madrid

Las críticas a Kylian Mbappé y Vinicius Jr

El DT también se refirió al ser consultado sobre cómo afectan lo que diga el afuera sobre los principales jugadores de la plantilla. “No lo sé, tienes que preguntárselo a ellos. A mí no me parece que estén afectados, se entrenan bien, están contentos y felices”, indicó. “Mbappé progresa cada día pero no ha terminado su rodaje. Tampoco lo ha terminado Vinicius”, concluyó.

Publicidad