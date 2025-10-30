Real Madrid viene de conseguir un gran resultado el fin de semana pasado tras vencer por 2-1 al Barcelona en el derbi español disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, más allá del triunfo, todas las miradas estuvieron puestas en una de sus grandes figuras, Vinícius Jr., quien mostró su malestar tras ser reemplazado por Xabi Alonso en el segundo tiempo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Uno más a la estadística! Luis Díaz convirtió un gol con Bayern Múnich ante Colonia por la Copa de Alemania

El brasileño no tomó bien la decisión del entrenador, expresó su enojo en el banco de suplentes y, según testigos, llegó a decir que pensaba en irse del equipo antes de dirigirse directamente al vestidor. Desde entonces, los rumores sobre una mala relación entre ambos comenzaron a tomar fuerza en la prensa española.

Días después del Clásico, Vinícius decidió romper el silencio y se disculpó públicamente por su reacción, aunque evitó mencionar al estratega merengue. “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo”, escribió en sus redes sociales.

En su publicación, también dejó un mensaje claro sobre su compromiso con el club: “Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”. Sin embargo, esa calma podría ser momentánea, ya que su futuro vuelve a ser tema de debate dentro del club blanco.

Publicidad

Publicidad

ver también Estalla Real Madrid: Toni Kroos defiende a Vinicius y Daniel Carvajal pasa por quirófano

El equipo donde quiere jugar Vinícius Jr.

El atacante brasileño tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027, pero según reveló el diario Sport, su entorno analiza seriamente una salida en el próximo mercado de verano. En caso de dejar el futbol español, Vinícius tendría un destino muy claro: el Paris Saint-Germain.

De acuerdo con la información, el proyecto deportivo del conjunto parisino lo seduce más que cualquier propuesta de la Premier League o de Arabia Saudita. El mismo medio asegura que la relación del jugador con Xabi Alonso no tiene arreglo y que en el próximo verano quiere ser dirigido por Luis Enrique.

Publicidad

Publicidad

En síntesis