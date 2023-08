Operación LeBron no es el GOAT: Campeón con Lakers dio una respuesta contra ‘El Rey’

No hay nada mejor para palpitar una nueva temporada del mejor baloncesto del mundo que el emocionante debate sobre el GOAT de la NBA. En esta ocasión, un jugador que supo ser campeón con Los Angeles Lakers dio una respuesta contra ‘El Rey’ y continúa la operación llamada ‘LeBron James no es el mejor jugador de la historia’.

Una leyenda como Julius Erving encendió la discusión y en una polémica lista no incluyó a LeBron entre los 10 mejores jugadores de todos los tiempos en la NBA. El mítico Dr. J explicó que hasta que James no se retire no hará parte de su lista. El primero de esta historia que descarta a la figura de los Lakers como el GOAT.

Stephen Curry odió su respuesta cuando le preguntaron quién era el mejor jugador en la historia de la NBA, pero no pudo ocultar que piensa que “si pones a Michael en esta era y a LeBron en esa era, es un poco injusto”. Por ese motivo, la estrella de Golden State Warriors concluyó que hay “múltiples GOATS” en la liga. Otro más que no considera a James como el más destacado de todos los tiempos.

Dwight Howard cuenta con la experiencia de 18 temporadas en la NBA en las que ha ganado un título con Los Angeles Lakers en el 2020, tres premios al Jugador Defensivo del Año y ocho selecciones como All-Star. Al excompañero de ‘El Rey’ le preguntaron a quién consideraba como el mejor jugador de todos los tiempos y con la respuesta continuó con la operación llamada LeBron James no es el GOAT.

“Creo que es 1A y 1B con Kareem Abdul-Jabbar y Michael Jordan. Y luego LeBron justo allí y después Kobe, son como tres y cuatro”, respondió Howard en el podcast Opinión Experta Math Hoffa. En otras palabras, el excampeón con los Lakers tiene a dos GOATS y relegó a James al tercer lugar entre los mejores jugadores en la historia de la NBA.

