Atento a las noticias más destacadas en el entorno de la NBA, este domingo 24 de septiembre de 2023. Conoce lo que está en boca de todos previo a una nueva temporada del mejor baloncesto del mundo.

LeBron James: A por todas

LeBron Jamesiniciará la NBA 2023-24 a 2.004 puntos del récord mundial de Oscar Schmidt, por lo que deberá jugar 75 encuentros con un promedio por juego de 26.7 puntos y así será el máximo anotador en la historia del baloncesto. Algo que Michael Jordan no pudo conseguir.

Dwight Howard se entrenó con los Dubs y ya se filtró qué decidió Stephen Curry sobre la llegada del excompañero de LeBron James al equipo de San Francisco.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).