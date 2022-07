Edinson Cavani ha formado una dupla junto a Luis Suárez que le ha dado grandes réditos y alegrías a la selección de Uruguay. El 'Matador' ha escrito su nombre en la historia grande del combinado charrúa, pero también ha dejado huella en Europa donde ha dejado buenos recuerdos en equipos como Palermo, Napoli, PSG y Manchester United.

Cavani apunta a tener uno de sus últimos torneos importantes con 'La Celeste' en el Mundial de Qatar 2022. A sus 35 años va llegando el momento en que dirá adiós a su etapa consagratoria en Europa, aunque busca un último reto antes de la cita mundialista para llegar de la mejor manera física y futbolísticamente.

Su etapa más longeva en un club se dio en PSG donde estuvo siete temporadas y donde, gracias a sus goles, entró en la historia del club al ser el máximo goleador histórico con 200 anotaciones. A su vez, ganó 21 títulos en el conjunto parisino (seis Ligue 1, cuatro Supercopas de Francia, cinco Copas de Francia y seis Copas de la Liga de Francia). A ello, hay que sumarle una Copa Italia (2011-12) con Napoli y un torneo local (2006-07) con Danubio, entre sus éxitos con clubes. Ya que uno de sus mejores momentos lo logró con la conquista de la Copa América 2011 con Uruguay.

Su calidad goleadora contagió a los fanáticos de todos los clubes por los que pasó dejando una gran imagen y mostrando un profesionalismo intachable. Por eso se ganó su respeto, al igual que el de sus rivales. Y, a continuación, le sumaremos más datos curiosos o que, quizás no sabías sobre él.

15 COSAS QUE NO SABÍAS DE EDINSON CAVANI

15. Su hermano también es futbolista y ahora lo representa

El representante de Edinson Cavani es Walter Guglielmone. Muchos no lo sabrán, pero éste fue futbolista profesional y se desempeñó en varios equipos durante su carrera. Fue delantero de Nacional, Peñarol, Montevideo Wanderers, Danubio, Liverpool, Ajaccio de Francia, Pachuca y Jaguares de México, y terminó su carrera en equipos como Guaraní de Paraguay, Pelotas de Brasil y Beijing IT de China.

14. Sus ídolos como delanteros

De pequeño, hubo dos delanteros que Cavani idolatró y fueron importantes para que terminen convirtiéndose en el futbolista que es hoy actualmente. Su primer gran idolo fue Gabriel Osmar Batistuta, el delantero argentino que la rompía en la selección y también en Europa cuando lo seguía el 'Matador'. Pero, luego, descubrió a Ruud Van Nistelrooy y quedó fascinado. "Me fijaba en la tranquilidad que tenía a la hora de definir", confesó en una entrevista. Estos serían importantes en lo que vendría en su etapa como futbolista juvenil.

13. Hasta los 15 años jugaba de volante, pero...

Ver a idolos como Batistuta y Van Nistelrooy tenía un trasfondo en la mente de Cavani. Hasta los 15 años, el joven Edinson jugaba como volante ofensivo y no como delantero, como se lo conoce hoy. Un entrenador en las juveniles de Danubio lo cambió de posición y lo puso como atacante. Allí cambió automáticamente todo y fue el comienzo de lo que sería una carrera prodigiosa para un goleador.

12. Su primer premio en el fútbol: helado

Si esa inspiración como goleador la consiguió en algún lado, fue en los campeonatos infantiles que jugaba en Salto. En una carta a The Players Tribune reveló la historia del 'Gol del Helado', una idea que tuvieron unos entrenadores de premiar al jugador que convirtiera el último gol del partido con helado sin importar el resultado. Allí fue donde empezó a tener ese gusto por el gol y lo que lo terminó llevando a que sea delantero.

11. ¿Qué trabajo hubiese tenido si no era futbolista?

En una entrevista para el sitio web oficial de Manchester United, Cavani reveló que hubiese sido de su vida si no era futbolista. Su respuesta marca su personalidad y lo distinto que puede ser con respecto a otros futbolistas. "Si no hubiera sido futbolista, me hubiera gustado trabajar en el campo. Trabajar en contacto con la naturaleza. Y lo tengo muy claro, porque de niño siempre me gustó estar al aire libre, estar fuera, estar en contacto con el verde, con los animales", confesó. En detalle no sabe cuál hubiese sido su trabajo, pero "sí que hubiera trabajado en el campo seguro" sea como veterinario, ingeniero agrónomo o cualquier otro.

10. La historia del primer gol que mete en Europa con Palermo

El primer gol que Edinson Cavani marcó en Europa fue con la camiseta del Palermo y, según la entrevista que le hizo al sitio web oficial de Manchester United, fue el más importante que marcó en su carrera. ¿Por qué? Hay una historia detrás y tiene que ver con el contexto del partido. Así lo contó: "Nos habían echado un jugador, yo no estaba en los planes del entrenador, el atacante de ese momento se había lesionado, estaba con fiebre, entonces me llaman a mi casa para convocarme al equipo. Por eso estaba de suplente. Y lo echan al entrenador de la cancha, y el segundo entrenador decide ponerme. Nosotros estábamos con 10 jugadores. Era Palermo contra Fiorentina. Entonces me toca entrar faltando 20 minutos. Y me toca hacer ese gol, que si tú lo repasas, si tú lo vas a buscar, te vas a dar cuenta que es un gol fantástico también. Muy lindo", reveló.

9. Una marca italiana de galletas lanzó una lata con su imagen

Cavani formó parte de una campaña de productos con licencia del Napoli de la marca italiana PLaytime. Lo llamativo es que uno de esos productos se trató de una lata de galletitas y su imagen principal fue la del goleador uruguayo. El envase, de metal, luego podía ser reutilizado como una alcancía o hasta un portalápices. Fueron furor hacia 2011.

8. El día que el 'Maestro' Tabárez le negó una visita al Papa Francisco

En la previa a una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014, en mayo de 2013, Edinson Cavani fue invitado por el presidente 'Pepe' Mujica a un viaje rumbo al Vaticano para conocer al Papa Francisco. Sin embargo, el entrenador de la selección uruguaya, Óscar 'Maestro' Tabárez, le negó la posibilidad. "Yo no soy creyente, respeto mucho toda la organización de la Iglesia y a este papa particularmente, me cae muy simpático, pero no es una cosa que tenga nada que ver con la selección nacional", sentenció en aquel entonces.

7, Las polémicas que tuvo Edinson Cavani en su carrera

En un partido de la Ligue 1 2014-15, Cavani convirtió un gol ante Lens, jugando para PSG. Sin embargo, tras la celebración lo expulsó. ¿Por qué? Primero, el árbitro lo amonestó por su festejo, el cual hacía pensar en un gesto de rifle disparando, algo que llevó al árbitro a intervenir. La protesta del goleador fue vehemente, a tal punto que tomó al colegiado de su brazo y eso llevó a que termine expulsado.

Años después, ya en su etapa en Manchester United, Cavani vivió otra polémica, pero esta vez en Inglaterra. La Federación Inglesa (FA) lo sancionó por una publicación que hizo en redes sociales. "Gracias negrito", le escribió a su amigo. La FA lo tomó como un acto de racismo, por lo que lo condenó a pagar una multa de 100 mil libras esterlinas y a cumplir tres fechas de suspensión.

6. Las canciones dedicadas a Cavani

Al haber sido figura en los equipos a los que fue, Cavani ha recibido todo tipo de homenajes, pero de los más curiosos han sido las canciones que han escrito en su honor. Una de las más conocidas es Forza Cavani Alè, realizada por el cantautor Alberto Caccia. Tiempo después, los hinchas de Manchester Untied también le escribieron un par de canciones como "El rey de Uruguay" y "Give it, give it, give it to Edi Cavani", entre otras.

5. El rival más duro que le tocó enfrentar

"He jugado contra muchos rivales, te puedes imaginar. Muchos rivales difíciles. Pero siempre lo he dicho, y hace mucho tiempo, que el rival más difícil con el que me tocó jugar fue Giorgio Chiellini", aseguró Cavani en una entrevista. Y agregó al respecto: "Tuvimos muchos partidos en contra, jugamos muchas veces y nos enfrentamos muchas veces dentro del campo, así que podría decirte que Chiellini ha sido el defensor más difícil que me ha tocado enfrentar".

4. ¿Cuándo se retira del fútbol?

En una entrevista hecha a la Asociación Uruguaya de Fútbol, Cavani manifestó cuándo pensaría en un retiro y el motivo por el que lo haría. "No poder jugar en tu selección y poder seguir jugando en otro equipo creo que no es algo completo", sentenció. Y agregó: "Te cuesta dormir, te quita el sueño, tenés ganas de que empiece el partido para poder demostrar de que estás a la altura de tus compañeros y de la otra selección que tenés en frente".

3. ¿Por qué tiene el pelo largo?

Según admitió en su entrevista con el sitio web de Manchester United, Cavani lleva al menos 20 años con el pelo largo y hay un trasfondo ante esta decisión estética que tomó. "Creo que es un poco porque cuando era niño, mi mamá me cortaba y me pelaba siempre la cabeza por la escuela y por los piojos. A mí no me gustaba, así que creo que es un poquito por eso", supo decir.

2. ¿Cómo se compone la familia de Cavani?

Edinson Cavani estuvo casado hasta 2014 con María Soledad Cabris Yarrus hasta que ambos se divorciaron. Fue durante ese tiempo que el delantero uruguayo encontró nuevamente el amor gracias a que conoció a Jocelyn Burgardt, su actual pareja. Con ambas mujeres, el 'Matador' tiene dos hijos. Con Cabris Yarrus tuvo a Bautista y Lucas, mientras que con Burgardt nacieron India y Silvestre.

1. Los gestos que caracterizan su humildad

Si hay algo que destacan quienes conocen a Cavani es su modestia y ésta la ha manifestado en diferentes gestos, sobre todo en el último tiempo. Durante la pandemia por el Covid-19, no se quedó en Europa, sino que regresó a Salto, su ciudad natal, donde tiene unas tierras y allí mostró varias veces su faceta de hombre de campo para realizar ejercicio. En alguna oportunidad, antes de ello, viajó en colectivo, incluso cuando estaba comprometido con la selección de Uruguay. Y también hay quienes admiten que el 'Matador' no acepta regalos y, en tal caso, los compra.