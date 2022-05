Edinson Cavani le ha puesto punto final a su etapa como jugador de Manchester United. Hace algunos días, tuvo su último partido con el conjunto de Old Trafford en la derrota ante Crystal Palace por la última jornada de la Premier League. Ahora, su futuro es incierto, ya que como agente libre todavía no ha definido en qué club jugará la próxima temporada.

Tras dos años en donde ha marcado 19 goles en 59 partidos, Cavani se despide en una entrevista con el sitio web de Manchester United. Se mostró agradecido por el cariño que ha recibido de parte de los fanáticos, pero fue totalmente autocrítico a la hora de dar un balance de su paso por el club.

"Me han respetado mucho desde el primer momento. Me voy con una imagen feliz de ese cariño, pero también con un sabor amargo, porque me hubiese gustado dar más y estar más presente este año", manifestó el delantero uruguayo de 35 años. Y agregó el motivo de sus ausencias: "Las lesiones no me permitieron jugar con regularidad, pero quiero agradecerles de corazón, porque me han tratado con mucho cariño".

El 'Matador' también ha dado su opinión respecto al mejor jugador que ha tenido la temporada en Manchester United y no dudó en destacar a Cristiano Ronaldo. "Más allá de que tuvo un período donde no marcó goles, creo que igualmente fue nuestro mejor jugador. Y después David (De Gea)", opinó.

¿Cuál será el futuro de Cavani?

Se han mencionado varios equipos como posibles destinos para Edinson Cavani. Su hermano y representante Walter Guglielmone mencionó la posibilidad de Napoli, aunque no hubo aún llamados de parte del conjunto italiano. En tanto, Villarreal y Salernitana también aparecen como potenciales opciones de fichaje.