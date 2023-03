El caso de Dani Alves ha tenido un inmenso impacto en el mundo del fútbol. El futbolista brasileño se mantiene en prisión preventiva ante las acusaciones por presunta violación. Su excompañero, Gerard Piqué se ha pronunciado sobre el tema y ha dejado clara su postura al respecto.

Gerard Piqué ha concedido una entrevista este martes 14 de febrero con El Món a RAC. El español habló abiertamente sobre todo el escándalo que rodea a FC Barcelona, su vida tras el retiro y otros temas. El exjugador no evadió las preguntas sobre su excompañero, Dani Alves.

Dani Alves se encuentra detenido de manera preventiva luego de que una chica lo acusara por presunta violación en una discoteca de Barcelona. La evidencia en contra del brasileño parece cada vez más contundente y su caso penal se complica.

"Es un tema muy complicado porque lo conozco y le tengo aprecio. Es muy jodido para todos, para él y para los que fuimos sus compañeros. La justicia tiene que hacer su camino. Yo quiero esperar a lo que diga el juez, y a partir de ahí, ayudar sobre todo a la víctima en el proceso. Es algo muy complicado" dijo Gerard Piqué.

El excapitán de Barcelona habló de la estrecha relación que tuvo con el acusado en el vestuario. "Yo como ex compañero, la sensación de que lo conoces, y luego la sensación de que no lo conoces. Cuando eres compañero de vestuario lo compartes todo. Lo ves actuar en el vestuario y no lo pensarías nunca. Parece que es así y te quedas en un estado de 'shock' que no te esperas".

Apoya la condena

Sin embargo, el catalán resaltó que, de ser culpable, debe pagar por sus acciones. "Si es verdad que ha pasado, hay que ser muy duro con él y con todo el mundo. Estoy totalmente con la gente que defiende el sí es sí, el no es no. Tenemos que respetarnos entre todos nosotros. Sería inflexible y muy duro, en caso de que esto sea así".