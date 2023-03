Cristiano Ronaldo está en el podio de deportistas y personalidades que más dinero han ganado en toda su vida, y como tal, no es extraño encontrarnos con lujos que sólo el se puede dar. Sin embargo, esto no implica que no nos quedemos boquiabiertos cuando vemos algunas de sus posesiones.

Y más precisamente si nos referimos a su superdeportivo que bien podría ser de otro planeta. El Bugatti Cientodieci con el que fue grabado esta misma semana en las calles de Madrid, cuando CR7 visitaba la ciudad que fue su casa durante muchos años mientras jugaba en el Real Madrid, aprovechando su regreso a Europa para disputar la Fecha FIFA y Eliminatorias para la Eurocopa junto a Portugal.

Cristiano fue grabado mientras paseaba por la ciudad de Madrid en un vehículo casi único en el mundo, ya que Bugatti sólo ha fabricado 10 unidades de este superdeportivo, y que está valuado en 8,9 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los autos más caros del mundo, y a continuación te explicamos el por qué.

Cuando hablamos del Bugatti Cientodieci hablamos de un vehículo que cuenta con un motor W16 de 8,0 litros y cuatro turbos, capaz de ofrecer hasta 1600 CV. Para dejarlo más claro, el superdeportivo de CR7 es capaz de alcanzar los 380 km/h y cuenta con una aceleración estratosférica, ya que alcanza el 0-100 en 2,4 segundos, puede ir de 0-200 en apenas 6,1 y en 13,1 segundos puede alcanzar los 300 km/h en línea recta.

Las prestaciones del Bugatti Cientodieci son descomunales, aunque rara vez se puede explotar todo el potencial que guarda su motor. Sin embargo, no deja de ser una pieza de ingeniería del más alto nivel, y quién mejor que Cristiano Ronaldo para ostentarlo en el mundo.