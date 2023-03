The Last of Us tiene fecha de estreno para el noveno y último capítulo en HBO Max. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena el capítulo 9 de The Last of Us?

La primera temporada The Last of Us, la exitosa serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, está llegando a su fin. Luego del octavo episodio, el cual tuvo al caníbal David como antagonista, conoceremos el final del viaje de Joel y Ellie.

Cabe mencionar que esta no será la última vez que veamos a los protagonistas en la pantalla de HBO Max. Esta historia, que fue escrita y producida por Caig Mazin y Neil Druckmann, tendrá una segunda temporada. La misma estará basada en el segundo juego de The Last of Us, el cual fue lanzado en 2020.

A lo largo de esta nota te contamos cuándo y a qué hora podrás ver el capítulo 9 de la serie en HBO Max.

+The Last Of Us: ¿Cuándo se estrena el capítulo 9?

Está confirmado que el séptimo capítulo de The Last Of Us se estrenará el próximo domingo 12 de marzo.

+The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max

+Horario del lanzamiento según el país