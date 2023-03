Está confirmado que The Bear tendrá una segunda temporada en Star+. Aquí te revelamos la fecha de estreno y todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Bear en Star+?

The Bear (El Oso) se estrenó en el 2022 en Star+ y rápidamente se convirtió en una de las producciones más exitosas de la reconocida plataforma de streaming. Es por ese motivo que recientemente se confirmó que durante este 2023 se estrenará la segunda temporada, la cual seguirá contando la historia de Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White).

La nueva temporada del chef contará con 10 episodios, dos más que en la primera entrega. Además, está confirmado que los mismos tendrán una duración de entre 20 a 45 minutos y mantendrá a todo el elenco: Richard ‘Richie’ Jerimovich, Ebon Moss-Bachrach, Sydney Adamu, Ayo Edebiri y Lionel Boyce.

“Estamos muy agradecidos a FX, a nuestro elenco increíblemente talentoso, a nuestro equipo que trabajó duro, rápido y en pleno invierno, por no mencionar a todos los que lo vieron. Y no podemos esperar a traerlos a todos de vuelta a The Bear en 2023″, dijeron Christopher Storer y Joanna Calo, co-showrunners y productores ejecutivos de la serie al anunciar esta temporada

+The Bear temporada 2: cuándo se estrena

Está confirmado que en junio del 2023 se estrenará la segunda temporada de The Bear.

+The Bear | Season 2 Official Teaser | FX

