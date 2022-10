La vida puede cambiar rápido en sólo cinco meses, si no, pregúntenle a Adebayo Akinfenwa. Conocido mundialmente por su porte físico y considerado como el jugador más fuerte del mundo le dijo adiós al fútbol con un sabor amargo por no poder cumplir el objetivo de ascender con el Wycombe Wanderers. Ahora, por su cabeza pasa el momento de debutar en la lucha libre profesional.

El pasado 21 de mayo, Akinfenwa fue parte de la delegación del Wycombe que viajó a Wembley para tratar de buscar el ascenso al Championship, segunda división del fútbol inglés. Sin embargo, Sunderland arruinó su último baile con un triunfo por 2-0 para ser el ganador de los playoffs de la League One.

Akinfenwa saltó a la fama por su físico portentoso, que le permitió ganarse el título de futbolista más fuerte del mundo. Y no es para menos. Cualquier persona podría pensar que se trata de un luchador más que de un jugador de fútbol y es lo que ocurrirá con él en los próximos días. Es que el próximo 23 de octubre tendrá su debut en la lucha libre profesional a sus 40 años y sólo cinco meses después de retirarse del fútbol.

Ahora, el desafío que toma el exjugador de AFC Wimbledon será participar en una pelea de lucha libre junto a la estrella del boxeo olímpico, Anthony Ogogo. Se enfrentará a la estrella de la WWE, Malik. "Siempre me preguntaron cuando me jubilaría qué estaba buscando hacer y la respuesta siempre fue nuevas experiencias", le comentó al Daily Mail sobre este paso.

"Tuve la suerte de hacer lo que amo durante 22 años, pero era una profesión. Cuando te retiras, es solo libertad y experiencias. Siempre ha estado en un segundo plano debido a mi amor por la lucha libre. Conozco a Anthony Ogogo desde hace un tiempo. Nos conocimos cuando él era boxeador y nos mantuvimos en contacto y lo de la lucha libre nunca desapareció. Desafortunadamente ya no pudo boxear y encontró ese amor con la lucha libre. Me golpeó un día y me dijo: 'Escucha, ¿quieres? ¿Para probar algunas cosas?'", contó sobre la decisión de incursionar en la lucha libre.

Para poder llegar de la mejor manera a esta nueva experiencia en la lucha libre profesional, Akinfenwa entrenó con toda una celebridad de la WWE, Sheamus. De hecho, el evento se volvió viral momentos antes del Clash at the Castle en Cardiff. Ahora, buscará dar la talla PROGRESS Chapter 145 - Wrestling Witch Face - Trick or Treat.