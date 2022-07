Una verdadera sorpresa fue la que se generó en el ambiente de la lucha libre mundial, luego que una de las personas más influyentes en este deporte-espectáculo, como Vincent Kennedy McMahon, presidente y director ejecutivo de World Wrestling Entertainment (WWE), entregara un importante anuncio.

El promotor, que desde 1982 estaba a cargo de la compañía más influyente de esta disciplina en el planeta, utilizó su cuenta de Twitter para anunciar oficialmente su retiro tras cuatro décadas en el rubro, a los 76 años, sin dar señales de lo que será su futuro.

Posterior a la publicación en redes sociales, McMahon emitió un comunicado donde señaló que "a lo largo de los años, ha sido un privilegio ayudar a la WWE a brindarles alegría, inspirarlos, emocionarlos, sorprenderlos y siempre entretenerlos", para luego dedicar palabras a luchadores, ejecutivos y trabajadores.

El anuncio de McMahon que provocará un cambio en la lucha libre



"Me gustaría agradecer a mi familia por contribuir poderosamente a nuestro éxito, y también me gustaría agradecer a todas nuestras superestrellas y empleados pasados y presentes por su dedicación y pasión por nuestra marca. Lo más importante, me gustaría agradecer a nuestros fans por permitirnos entrar en sus hogares cada semana y ser su elección de entretenimiento", sentenció Vinnie Mac.

Cabe señalar que en las últimas semanas, McMahon había renunciado a sus cargos en WWE, luego que el Wall Street Journal revelara un pago secreto de $3 millones de dólares que hizo a una ex asistente legal. Ahora, quedarán al mando Stephanie McMahon como presidenta y Nick Khan como director ejecutivo.