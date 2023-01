Dani Alves se encuentra bajo custodia polical luego de que una chica de 23 años lo denunciara por violación el pasado 2 de enero. Ahora ha salido a la luz el testimonio de la supuesta víctima al momento de poner la denuncia formal ante la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d'Esquadra.

El diario La Vanguardia ha publicado los relatos de la denunciante de Dani Alves ante los Mossos d'Esquadra. Esta aseguró que ingresaron al VIP del local nocturno por la invitación de un grupo de mexicanos, entre los que se encontraba el lateral de la Canarinha. Ella, que acudía junto con su prima y una amiga, no reconoció al futbolista.

La denunciante ha revelado que Dani Alves coqueteaba con ella y con sus acompañantes. "Estaba insistiendo y muy pesado" aseguró. Esta también detalló que no podía entender las cosas que le decía el futbolista al oído. "Las debió decir en portugués" dijo a la policía.

Según su versión, el brasileño intentó llevar su mano a su entrepierna en un par de ocasiones, algo a lo que se resistió. Luego, este se ubicó junto a la puerta de un baño y la invitó a acercarse. "Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía".

Duro testimonio de la violación

La presunta víctima relató el momento del abuso. "Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido. Empezó a pegarme bofetadas. No llegué a hacerle la felación. Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado, y empezó a rozar su pene contra mí; me puso contra el wáter y me penetró de manera violenta".

"Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me giré para abrir la puerta pero me dijo: ‘Tú no te vas a ir, salgo yo primero’. Tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así" añadió la denunciante sobre el ataque.