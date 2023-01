Las 10 referencias ocultas en la Session de Shakira con Bizarrap contra Piqué y que no te diste cuenta

Las redes sociales estallaron con la última BZRP Session, que fue lanzada el pasado miércoles 11 de enero. Shakira fue la protagonista de esta nueva sesión producida por el argentino Bizarrap y ha generado una gran controversia por la letra, apuntada directamente contra su expareja, el futbolista español Gerard Piqué. Las referencias han puesto de cabeza Internet y van saliendo a la luz algunos detalles ocultos.

La relación entre Shakira y Piqué llegó a su fin a mitad de 2022 y mucho se habló en España sobre los motivos alrededor de esta ruptura. Finalmente, trascendió que el futbolista engañó a la cantante colombiana y mantiene una relación con Clara Chía Martí, una empleada de una de las productoras que tiene con su empresa Kosmos.

A partir de esto, los rumores, las especulaciones y los hechos que sucedieron rumbo a su divorcio millonario han inundado los portales de noticias de todo el mundo. Ahora, esto se ha calentado nuevamente con la Session de Shakira de la mano de Bizarrap, uno de los productores más reconocidos en todo el mundo.

La letra de esta Session apunta directamente contra Gerard Piqué, la relación que llevaron ambos, la ruptura, la mujer con la que lo engañó, Clara Chía, y muchos detalles que se han vuelto virales en las redes sociales. A continuación, te presentamos algunas referencias ocultas de esta canción, que se viralizaron gracias a la usuaria Melany Mora en Twitter (@MelanyMora2605), sobre la letra y el video que hizo Shakira con Bizarrap y no te diste cuenta.

Las referencias ocultas de la BZRP Session de Shakira

"Yo valgo por dos de 22"

Gerard Piqué, retirado recientemente del fútbol profesional, tenía una forma de festejar sus goles, la cual era con un gesto en sus manos cruzadas haciendo el número dos en ambas. Esto simbolizaba la fecha de cumpleaños de ambos que, casualmente, es el 2 de febrero. Llamativamente, el exjugador de Barcelona engañó a Shakira con una joven de 22 años, es decir que la cantante le dobla en edad (45).

"Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú"

No hace falta hacer referencia que la mención a "Clara-mente" apunta contra Clara Chía, la actual pareja de Piqué. Sin embargo, el verso anterior a su mención "tiene nombre de buena persona" llama la atención. Esto se debe a que el nombre Clara está asociado a las buenas personas: etimológicamente significa "brillante y pura" y se popularizó por la Santa Clara de Asís.

"Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda"

El juego de palabras que utiliza Shakira luego de la famosa frase "perdón que te sal-pique" apunta a dos cuestiones bien conocidas en España. En primer lugar, Piqué construyó una casa para sus padres a la par de la suya y es por eso que Shakira menciona a su suegra. Claramente, ambos son dos personas mediáticas que deben convivir con la persecusión de los paparazzi. Y, por último, "la deuda en Hacienda" se refiere a los 14 millones de euros de la deuda a la Hacienda española y por la cual tuvieron que afrontar un importante juicio.

La canción dura exactamente 3:33 minutos

Hay dos detalles sobresalientes entre la canción y el video de la BZRP Sessión de Shakira. En primer lugar, según Spotify, el tema dura 3:33 minutos y es un guiño sorprendente al famoso número 3 que identifica a Piqué y que ha utilizado como dorsal en su carrera con Barcelona. Además, en el video de YouTube, la frase de "Yo valgo por dos de 22", sale justo en el minuto 2:22. Hasta en los detalles estuvo Shakira.

La versión caricatura de Shakira en el video representa a una anterior canción suya

La versión caricatura de Shakira que aparece en el video de la Session se asoció mayormente al reconocido video de A-ha, Take on me, sobre una persecusión. Sin embargo, la idea de la colombiana y del productor argentino apuntó a otra dirección. Se trataría de una referencia directa al video de Te aviso, te anuncio (Tango), el cual ella descubre una infidelidad de su pareja y se transforma en una caricatura, quien se venga del hombre y su amante.

"Esto es pa’ que te mortifiques. Mastique y tragues, tragues y mastiques"

Antes de la frase "pa' que te mortifiques", Bizarrap cambia rotundamente el beat y hace un tecleo con un sonido particular. Es parecido al de la canción de Shakira, Me Enamoré, la cual está dedicada a Gerard Piqué. Una vez que apunta a que el exjugador se mortifique, le dice que "mastique y tragues, tragues y mastiques", una referencia que puede jugar con cómo se enteró de la infidelidad de Piqué. Supuestamente, se dio cuenta, ya que la jalea que tenía en casa y la cual al español no le gustaba, se agotaba en su casa.

Pasos de robot en el video, "Te felicito" y el gusto de Piqué por Daft Punk

Shakira tomó la decisión de que todos los videos musicales de las canciones que le dedicó a Piqué tengan como miniatura el famoso robot del tema Te felicito. Llamativamente, en el video de la Session de Bizarrap, la colombiana también da unos pasos robóticos durante los versos: "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú". Si bien el robot puede estar apuntado a un símbolo de falta de humanidad por parte de Piqué, hay otro trasfondo. Al ex Barcelona le gusta mucho la banda francesa Daft Punk, cuyos artistas se disfrazan de robots en público. Todo calculado.

La mención de las marcas de autos y relojes no son casualidad

Mencionar las marcas Ferrari y Twingo, de automóviles, y Rolex y Casio, de relojes no han sido al azar. Dos de los mayores gustos que tiene Gerard Piqué son los coches y los relojes. De hecho, tiene colecciones millonarias de ambos, por lo que Shakira lo eligió meticulosamente para agregarlo en la Session.

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión"

Una de las frases más fuertes que Shakira introdujo en esta canción contra Piqué. Aquí, la colombiana cuestiona al español por no estar cuando ella más lo necesitaba. Por ejemplo, su ruptura se produjo en el mismo momento en que el padre de la artista estaba atravesando un delicado estado de salud. Pero no es el único antecedente, en 2017, ella sufría de angustia y depresión debido a su problema en la voz y en una entrevista Piqué la cuestionó y hasta soltó una frase despiada: "No quiero un futuro con una mujer amargada".

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"

Esta frase de Shakira es un claro guiño a una declaración que se volvió viral, hecha por la cantante estadounidense, Taylor Swift. Cuestionó que los hombres estén monetizando las rupturas de sus relaciones desde hace tiempo, sin que se les critique.