En los últimos días, el nombre de Ana Maria Markovic se hizo tema de noticia en el mundo del fútbol. Se trata de una futbolista croata, que se desempeña como delantera del Grasshopper Club Zurich Frauen, de la Superliga suiza.

La jugadora de 22 años se hizo viral por sus declaraciones, en las que renegó de Erling Braut Haaland, uno de los mejores centrodelanteros del mundo en la actualidad y estrella del Manchester City.

+¿Quién es Ana Markovic, delantera croata?

Ana Maria Markovic es una de las máximas promesas del fútbol femenino a nivel mundial, aunque últimamente fue noticia ya que fue definida como "la futbolista más sexy del mundo".

Luego de esto, habló en una entrevista con '20min', medio alemán: "Me gustaron los artículos que me llamaban la futbolista más bella porque me alegra saber que soy hermosa... Pero luego aparecieron artículos en los que me describían como "la futbolista más sexy" y no me gustó eso, por mí y mi familia".

Luego, la jugadora que sueña con jugar en la Women's Super League (WSL) de Inglaterra, hizo una fuerte declaración por la diferencia actual del fútbol masculino y femenino: "Lo que marca la diferencia entre hombres y mujeres es, por ejemplo, cuando poso en bikini en las redes sociales o cuando Erling Haaland lo hace en bañador. Es obvio que él no recibe los mismos comentarios sexistas".

Este testimonio fue de la mano a que Markovic cuenta más de un millón de seguidores en Instagram y reconoció que cuando sube fotos recibe comentarios negativos y mucho hate. Por esto pidió apoyo para que el género masculino también defienda más a las mujeres, no solamente en el ámbito deportivo sino en la sociedad.

+Su vínculo con Neymar Jr, estrella brasileña

Markovic reveló, además, que estuvo en contacto con Neymar, estrella brasileña del PSG y uno de los mejores del mundo. "Es un futbolista excepcional. Espero poder persuadirlo para que apoye el futbol femenino y que también pueda hacer su parte fuera del campo. Porque los futbolistas masculinos pueden lograr mucho con su alcance en las redes sociales", dijo.