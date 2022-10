Manchester City logró un importante triunfo ante Brighton este sábado para volver a enderezar el rumbo en la Premier League y quedar a un punto de Arsenal en lo más alto del certamen. Erling Haaland volvió a ser determinante con un doblete de goles para el 3-1 definitivo. El noruego sigue demostrando estar a un nivel superlativo y Pep Guardiola lo reconoció, aunque no puede olvidar a Lionel Messi.

Haaland llegó a 17 goles en estos primeros once partidos que ha jugado con el conjunto de los 'Citizens' en Premier League. Está destinado a romper todos los récords que se le interpongan en su camino. Sin embargo, a la hora de elegir por un delantero, Pep Guardiola prefiere a Lionel Messi y lo hizo saber en una entrevista post-partido.

El actual entrenador de Manchester City fue consultado por una periodista inglesa sobre si Erling Haaland es el delantero más completo al que ha dirigido y su rápida respuesta no deja dudas. "¿Y Messi?", dijo Pep. Ambos se rieron, aunque Guardiola luego alabó a su actual goleador.

"Absolutamente, las estadísticas son increíbles y no hay dudas sobre sus cualidades. Si no es el mejor, es uno de los mejores", aseguró un Guardiola, que prefiere claramente a Messi ante la consulta de la periodista en cuestión. Evidemente, Pep no puede olvidar al argentino, a quien dirigió en sus tiempos en Barcelona entre 2008 y 2012.

De hecho, Messi jugó 219 partidos bajo la conducción de Pep Guardiola y convirtió 211 goles, además de ganar 14 títulos, incluidas dos Champions League (2009 y 2011). Por el momento, Haaland lleva un total de 22 tantos en 15 encuentros jugados.