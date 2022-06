Este viernes 1° de julio se estrenará en Netflix el volumen 2 de la cuarta temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas en el último tiempo. Luego de los siete episodios de la primera parte, la plataforma subirá los últimos dos capítulos: el primero durará 1 hora con 25 minutos y el siguiente 2 horas y media.

En esta oportunidad, Eleven y sus amigos intentarán vencer a Vecna, la peor amenaza del Upside Down. En el avance oficial, musicalizado con la canción "Running Up That Hill" de Kate Bush que se convirtió en un nuevo éxito, muestra a los protagonistas desconcertados ante este nuevo villano. Incluso se escucha una voz en off que dice: “Tus amigos perdieron”.

+Stranger Things 4 | Volumen 2

El elenco que regresa está compuesto por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) y Matthew Modine (Dr. Brenner).

¿Cómo ver Stranger Things 4 online?

La serie se puede ver en la página oficial de Netflix, plataforma a la que podés acceder haciendo CLICK AQUÍ. Una vez registrado, ingresas con tu usuario y contraseña.

Horario de estreno