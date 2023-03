La final de la Carabao Cup fue para Manchester United con un contundente 2-0 en Wembley. En Newcastle había gran esperanza de que el equipo de Eddie Howe pudiera llevarse el título, pero se quedó con las manos vacías. Para colmo, uno de sus hinchas no tuvo mejor idea que hacerse un tatuaje en los momentos previos a este partido y quedó en ridículo con la consagración de los 'Red Devils'.

Kris Cook, de 31 años, tenía pensado hacerse un tatuaje y se hizo dos. Uno de ellos es el que provoca las burlas de todos en Inglaterra. Es que se dibujó una inscripción en su pierna que dice "Dime mamá, mamá, campeones de la Copa NUFC 26/02/23". Claramente le tenía mucha fe a las 'Urracas' para que ganen la final.

Sin embargo, tras el 0-2 ante Manchester United, este aficionado se ha convertido en la burla de los aficionados ingleses. En declaraciones a The Sun, reveló que lo hizo "para reirse". "Me costó 400 libras esterlinas. No me arrepiento de haberlo hecho en absoluto", aseguró.

Al citado medio también manifestó que su familia no le cayó bien la idea de este tatuaje. "Mi hija Honey, de ocho años, piensa que es divertido y mi madre no se preocupa, pero mi abuela lo odia. Siempre ha sido anti-tatuajes y estoy cubierto de ellos. Creo que el del Newcastle United fue demasiado para ella", apuntó.

Kris reveló que estuvo en Wembley para ver la final y si bien no logró festejar, sí está orgulloso de lo hecho por Newcastle. "Estoy decepcionado de que no hayamos ganado, pero estoy muy orgulloso del equipo por llegar a Wembley y volveremos. Dale unos años al Newcastle y empezaremos a ganar muchas cosas", pensó.